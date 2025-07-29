StormWall: во II квартале 2025 года хакеры направили поток DDoS-атак на ряд ключевых отраслей

Компания StormWall, специализирующаяся на защите бизнеса от кибератак, проанализировала DDoS-атаки в России во II квартале 2025 г. Эксперты выявили ключевые тренды и наиболее пострадавшие отрасли в данном периоде. По результатам исследования, было обнаружено, что количество атак во II квартале 2025 г. выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство атак было направлено на финансовую сферу, государственный сектор и телеком. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall.

Аналитики компании установили, что число DDoS-атак на финансовые организации во II квартале этого года в России составило 28% от общего количества атак, что указывает на растущий интерес злоумышленников к данной отрасли. После продолжительного затишья финансовая сфера снова оказалась под прицелом киберпреступников. Доля атак на государственные организации была также довольно внушительной и составила 21% от общего количества атак. Государственный сектор пострадал не только от действий обычных хакеров, но также от инцидентов, организованных политически мотивированными хактивистами. Атаки на телеком заняли 16% от общего числа атак. Данная отрасль уже второй год является важной целью злоумышленников. Хакеры регулярно запускают атаки на телеком-компании по всей стране из-за высокой эффективности подобных инцидентов.

В ходе исследования были также выявлены другие индустрии, которые заинтересовали киберпреступников во II квартале этого года. По данным StormWall, было обнаружено много DDoS-атак на индустрию ритейла (14% от общего числа инцидентов). В последнее время хакеры активно атакуют ритейлеров с целью получения коммерческой выгоды. Также аналитики зафиксировали довольно много атак на развлекательную сферу (9% от общего числа инцидентов). Атаки на образовательную сферу составили 7% из-за проведения ЕГЭ и начала приемной кампании в вузах, что является довольно высоким показателям для данной отрасли. Атаки на логистическую сферу заняли только 4%, что указывает на падение интереса злоумышленников к данной отрасли. Атаки на все остальные индустрии составили всего лишь 1%.

Эксперты StormWall также определили отрасли с наибольшим ростом количества DDoS-атак во II квартале 2025 г. В топ-3 по росту атак вошли финансовая отрасль, телеком-сфера и образовательный сектор. По данным аналитиков компании, во II квартале этого года число атак увеличилось на финансовую отрасль на 84%, на телеком-сферу на 62%, на образовательный сектор на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Другие отрасли имеют небольшой рост подобных инцидентов. Во II квартале 2025 г. число атак выросло на государственный сектор на 34%, на ритейл на 21%, на развлекательную сферу на 17%, а на логистическую отрасль только на 9% по сравнению со II кварталом 2024 г.

«В последнее время в России возникла довольно интересная ситуация. Во II квартале 2025 г. наши специалисты зафиксировали DDoS-атаки с самыми разными целями. В основном преобладали атаки, запущенные обычными хакерами, которые стремились обогатиться за счет компаний из ключевых индустрий. Также было много инцидентов, организованных хактивистами, которые пытались навредить государственному сектору. Особенно много атак хактивистов было обнаружено во время празднования Дня России. Помимо этого, наши аналитики зафиксировали атаки небольшой мощности на образовательные учреждения, и подобные инциденты были организованы выпускниками школ. Мы рекомендуем компаниям не расслабляться в летний период, поскольку количество атак постоянно растет, и злоумышленники активно атакуют разные отрасли», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.