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Positive Technologies и Web3 Tech обеспечат защиту цифровых финансовых активов

Positive Technologies, и Web3 Tech, разработчик в сфере блокчейн-технологий, договорились о совместной работе над повышением уровня защищенности распределенных информационных систем. Преимущественно сотрудничество будет направлено на обеспечение безопасности цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Экспертиза Positive Technologies в области защиты блокчейн-решений дополнит технологические возможности Web3 Tech, благодаря чему российский разработчик сможет предложить клиентам комплексный сервис. Крупные частные и государственные компании получат не только внедрение и поддержку распределенной доверенной инфраструктуры, но и полный аудит ее информационной безопасности.

Значительную долю российских заказчиков Web3-технологий составляют финтех-компании, работающие с цифровыми финансовыми активами. На данный момент российский рынок ЦФА оценивается примерно в 1 трлн руб., а одним из ключевых направлений работы Минфина России является дальнейшее увеличение его объемов. Ведомство ожидает, что в дальнейшем рынок продолжит кратно расти.

Тем не менее стремительное внедрение блокчейн-технологий влечет за собой и угрозы в области информационной безопасности. Так, в мировой практике за 2024 г. из Web3-инфраструктуры киберпреступниками было похищено почти $1,5 млрд. В связи с этим основным вектором партнерства станет усиление защиты инфраструктуры ЦФА и других цифровых активов за счет проверки экспертами Positive Technologies смарт-контрактов и прикладных решений на уязвимости.

Самыми популярными методами атак на блокчейн-проекты в 2024 г., по данным Positive Technologies, стали эксплуатация уязвимостей контроля доступа и компрометация приватных ключей. Несмотря на то, что эти методы нацелены на инфраструктуру, а не на технологию, это не означает нанесение меньшего ущерба компаниям-жертвам. Также злоумышленники активно эксплуатируют уязвимости смарт-контрактов, например такие как ошибки в бизнес-логике, некорректная генерация случайных чисел, неверное определение области видимости.

«Мы предполагаем, что в ближайшие годы число атак на блокчейн, как и ущерб от них, будет расти вместе с рынком. При этом большая часть будет нацелена на инфраструктуру, поскольку атаки на саму технологию требуют от киберпреступника высокой квалификации, специфических навыков и знаний. Мы также ожидаем расширение поверхности атак на смарт-контракты из-за пересечения с методами взлома «классических» систем. Кроме того, заказчикам стоит помнить: хотя блокчейн – и новая технология, для получения первоначального доступа к системе злоумышленники все еще могут использовать консервативные методы социальной инженерии», – отметила Юлия Воронова, директор по консалтингу, Positive Technologies.

«Стремительный рост российского рынка ЦФА и токенизированных активов требует обеспечения безопасности инфраструктуры. Как разработчик ЦФА-платформ и распределенных информационных систем, мы видим запрос клиентов не просто на технологию, а на гарантированно доверенную среду. Наше партнерство с Positive Technologies – прямой ответ на этот запрос. Объединяя наши знания в построении распределенных систем с экспертизой Positive Technologies в анализе уязвимостей и киберзащите, мы формируем новый для России подход к безопасности инфраструктуры цифровых активов и начинаем предлагать клиентам комплексные защищенные решения», – отметил Артем Калихов, генеральный директор, Web3 Tech.

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