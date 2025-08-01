Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

«Лаборатории Касперского»: выросло число кибератак с приманкой в виде названий популярных аниме

По данным «Лаборатории Касперского», количество кибератак, в которых злоумышленники маскировали свои файлы под видео, игры и другой контент с аниме, выросло в России на 7% в первом полугодии 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом в 2024 г. и исчислялось десятками тысяч. Речь идёт о распространении вредоносных файлов и легитимных программ, которые атакующие применяют в своих целях. Среди названий сериалов, использовавшихся как приманка, — Naruto («Наруто»), One Piece («Ван-Пис»), Demon Slayer («Истребитель демонов»), Attack on Titan («Атака титанов») и Jujutsu Kaisen («Магическая битва»).

Чтобы пользователи скачивали зловредные файлы под видом аниме, атакующие часто привлекают потенциальных жертв формулировками вроде «эксклюзивные эпизоды», «утечки сцен», «премиум-доступ». Чаще всего таким образом распространяют загрузчики — программы, которые используются для скрытой доставки других, потенциально опасных приложений. Это могут быть, например, троянцы — они крадут конфиденциальные данные, следят за активностью пользователя или открывают удалённый доступ к его устройству злоумышленникам.

«Мошенники используют популярные названия аниме в качестве приманки, так как видят интерес к такому контенту, в том числе среди молодой аудитории. Пользователям важно сохранять бдительность и понимать, как защитить свои данные. Обращайте внимание на расширения файлов: если вам предлагают скачать видео с расширениями .exe или .msi — это должно насторожить. Кроме того, не стоит переходить по ссылкам из сомнительных источников, даже если вам предлагают эксклюзивный контент», — сказал Василий Колесников, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

Чтобы помочь пользователям разных возрастов повысить уровень цифровой грамотности, «Лаборатория Касперского» запустила браузерную игру «Дело 404». В ней игрок становится детективом, исследующим три киберинцидента: взлом аккаунтов из-за слабого пароля, утечку данных через вредоносное приложение и кражу личности на основе открытых данных из соцсетей. Каждый эпизод сопровождается мини-игрой и выполнен в своём визуальном стиле: 3D, пиксель-арт и нуар. Игра не просто рассказывает о рисках, но и помогает развить мышление и навыки кибербезопасного поведения в Сети.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности

Хозяева смартфонов Samsung и Xiaomi в опасности. На них нацелился мерзкий троян, втихаря ворующий деньги

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них

В России всплеск спроса на услуги хакеров-наемников Бизнес массово привлекает киберпреступников для устранения конкурентов

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу

Взломана крупная сеть аптек «Столичка». Не работают кассы, системы учета и бронирования

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Обзор мойки воздуха STARWIND SAW5531: боремся с пылью и аллергенами

Дизайнерская техника для кухни: 9 самых интересных устройств

Показать еще

Наука

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад
Показать еще