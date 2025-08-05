Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

«Континент 4» от «Кода Безопасности» получил сертификат соответствия ФСТЭК России по требованиям к многофункциональным межсетевым экранам

NGFW «Континент 4» теперь соответствует требованиям к многофункциональным межсетевым экранам уровня сети (ФСТЭК России, 2023 г.) по четвертому классу защиты. Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

Новые требования, в дополнение к стандартному межсетевому экранированию, включают в себя и требования к модулям безопасности, таким как: антивирусная проверка сетевого трафика; система обнаружения/предотвращения вторжений; идентификация пользователей; веб-фильтрация и др.

О дате старте продаж сертифицированной версии как многофункционального межсетевого экрана будет сообщено дополнительно.

Итоговый перечень выполняемых требований ФСТЭК России к NGFW «Континент 4» отражен в Сертификате соответствия № 4496 от 14 декабря 2021 г., переоформленным 30 июля 2025 г.: многофункциональный межсетевой экран уровня сети четвертого класса защиты; межсетевой экран типа А четвертого класса защиты; межсетевой экран типа Б четвертого класса защиты; межсетевой экран типа Д четвертого класса защиты; система обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты; четвертый уровень доверия.

«Континент 4» может использоваться для защиты значимых объектов КИИ до первой категории, ИСПДн до первого уровня, ГИС до первого класса и АС до класса 1Г включительно.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Юлия Косова, UserGate: Возврат к зарубежным решениям сопряжен с высокими затратами

Крупнейшее в мире облако по ошибке удалило платный профиль программиста с данными за 10 лет. Восстановление невозможно. Опрос

Почему HDD и SSD не подходят для долговременного хранения?

Microsoft втихаря ворует пароли и данные кредитных карт. Windows стала идеальным инструментом для мошенников

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу

Хозяева смартфонов Samsung и Xiaomi в опасности. На них нацелился мерзкий троян, втихаря ворующий деньги

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще