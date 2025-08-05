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Обновление Bi.Zone PAM 2.3: механизм «второй руки» для двойного контроля и снижения рисков

В новой версии Bi.Zone PAM создана система заявок для изменения настроек безопасности, учетных записей и серверов. Это позволяет управлять привилегированным доступом с применением концепции zero trust. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

В Bi.Zone PAM версии 2.3 появилась актуальная для российского рынка возможность — механизм «второй руки». Теперь решение можно настроить так, чтобы изменения в настройках, учетных записях и серверах проходили через систему заявок: пользователь создает запрос, а уполномоченный сотрудник его утверждает. Двойной контроль исключает риск, что критически важное изменение внесут в одностороннем порядке, и в то же время ускоряет работу сотрудников. Пользователи могут самостоятельно вносить целевые системы и учетные записи в Bi.Zone PAM, поэтому новые части инфраструктуры теперь подключаются гораздо быстрее.

В обновлении добавилась фильтрация команд в SSH-сессии. Администратор системы может составить черный список команд с помощью регулярных выражений или воспользоваться преднастроенным перечнем. Мера повышает защиту от злоумышленников, в том числе внутренних. Кроме того, она позволяет ИТ-отделам организовать плавный онбординг для новых сотрудников. К примеру, если кто-то пытается перезагрузить почтовый сервер, Bi.Zone PAM может в зависимости от роли пользователя разрешить или запретить действие, показать предупреждение, или передать данные в SIEM.

Артем Назаретян, руководитель Bi.Zone PAM: «Концепция zero trust требует не только строгого контроля доступа, но и удобства для пользователей. Решения должны быстро развертываться, бесшовно интегрироваться в IT-ландшафт компании и не замедлять бизнес-процессы. Иначе внедрение остается формальностью, а не защитой. В разработке Bi.Zone PAM упор делается на синергию безопасности и удобства. Мы продолжаем развивать продукт, чтобы охватить еще больше сценариев управления доступом, автоматизации процессов и контроля безопасности, а также адаптироваться к меняющимся требованиям и задачам бизнеса».

Кроме того, в Bi.Zone PAM версии 2.3 расширились возможности интерфейса для работы с инцидентами, пользователями и группами. Появились разделы для управления движками ротации секретов и интеграцией с LDAP — раньше такие настройки вносились через API-запросы. Также заказчикам стали доступны готовые схемы отказоустойчивых инсталляций со скриптами установки.

Во всех случаях атак с уничтожением инфраструктуры, которые расследовала команда Bi.Zone DFIR в 2025 г., злоумышленникам требовался доступ к привилегированной учетной записи, чтобы нанести ущерб. Неизменный интерес мошенников к пользователям с расширенными правами — одна из множества причин, почему системы класса privileged access management стали базовым инструментом кибербезопасности. PAM-решения ежедневно влияют на работу сотен ключевых сотрудников, поэтому к удобству этих продуктов заказчики предъявляют высокие требования.

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