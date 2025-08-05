«Солар» увеличил выручку на 40% до 8,5 млрд рублей по итогам первого полугодия 2025 года

Группа компаний «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности), российский провайдер комплексной кибербезопасности, публикует результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2025 г. по данным управленческого учета в соответствии со стандартами МСФО. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

Выручка «Солара» выросла на 44% год к году во II квартале 2025 г. до 5,4 млрд руб. и на 40% год к году в I полугодии до 8,5 млрд руб., что отражает укрепление позиций Группы на российском рынке кибербезопасности.

«Солар» существенно увеличил темпы роста выручки от продуктов кибербезопасности во II квартале 2025 г. до 72% год к году. Данная динамика обусловлена активным ростом вендорского направления: группа расширяет продуктовый портфель через развитие собственной разработки и M&A-сделки, что позволяет увеличивать прямые продажи продуктов и наращивать долю собственных решений в сервисах для клиентов. Таким образом, группа нарастила долю продуктов в выручке с 25% за II квартал 2024 г. до 31% за II квартал 2025 г., подтверждая приверженность заданной стратегии диверсификации бизнеса и развития по вендорской модели.

Показатель OIBDA вырос на 85% год к году до 1,3 млрд руб. во II квартале благодаря стратегическому фокусу менеджмента на операционной эффективности и сильной динамике выручки. Рентабельность по OIBDA увеличилась на 6 п.п. до 25% во II квартале 2025 г. по сравнению с 19% годом ранее.

«Солар» подтверждает прогноз на 2025 г. по росту выручки двузначными темпами с опережением рынка ИБ при эффективности бизнеса не ниже уровня 2024 г.

Ключевые итоги и события II квартала и I полугодия 2025 г.

«Солар» ускорил темпы роста выручки как по итогам квартала, так и всего полугодия. Выручка во II квартале 2025 г. увеличилась на 44% год к году и достигла 5,4 млрд руб. в результате расширения клиентской базы, активного развития портфеля продуктов и сервисов, а также укрепления функции клиентских продаж. Выручка за I полугодие 2025 г. достигла 8,5 млрд руб., показав рост на 40% относительно аналогичного периода прошлого года.

Выручка от сервисов информационной безопасности (ИБ), в том числе обеспечивающих возобновляемые доходы от аутсорсинга и подписок, выросла на 34% год к году и во II квартале, и в I полугодии 2025 г. до 3,8 и 6,3 млрд руб. соответственно на фоне расширения спроса на услуги комплексной кибербезопасности во всех отраслях экономики.

Выручка от продуктов ИБ выросла на 72% год к году во II квартале до 1,7 млрд руб., и на 61% в I полугодии до 2,2 млрд руб. Группа продолжает разрабатывать современные продукты ИБ и замещать ими решения сторонних вендоров в собственных сервисах.

По итогам II квартала 2025 г. доля продуктового направления в выручке увеличилась до 31% по сравнению с 25% за аналогичный период прошлого года. Значительный вклад в этот рост внесли флагманские решения – система предотвращения утечек данных Solar Dozor и комплексный инструмент для безопасной разработки Solar appScreener, которые продолжают занимать все большую долю в ИБ-системах заказчиков.

Выручка в ключевых клиентских сегментах – B2B и B2G – показала сопоставимо высокие темпы роста по итогам I полугодия 2025 г. При этом во II квартале отмечено ускорение темпов роста в B2B-направлении на фоне работы компании по усилению присутствия в корпоративном сегменте. Важным драйвером роста доходов группы в коммерческом сегменте стало проведенное в прошлых периодах расширение команды «Солара» в направлениях разработки и продаж продуктов.

Группа по итогам II квартала смогла увеличить операционную эффективность. Во II квартале 2025 г. показатель OIBDA увеличился на 85% год к году до 1,3 млрд руб., что существенно выше темпов роста выручки. Рентабельность по OIBDA по итогам II квартала достигла 25% благодаря усилению стратегического фокуса менеджмента на операционной эффективности и контроле расходов, сильной динамике выручки и работе над увеличением доли рекуррентной выручки, которая позволяет снижать влияние сезонности.

Результаты первого полугодия отражают сезонность бизнеса группы, характерную для всего российского рынка ИТ: исторически поступление большей части выручки в рамках финансового года приходится на II полугодие, в то время как операционные расходы распределены более равномерно в течение всего года. Так, динамика OIBDA по итогам I полугодия 2025 г. обусловлена показателями I квартала текущего года, связанными с сезонностью бизнеса, и ростом фонда оплаты труда из-за расширения команды в предыдущие периоды.

«Солар» укрепил лидирующие позиции на рынке сервисов информационной безопасности за счет высокого качества решений и глубокой экспертизы в создании действенной комплексной защиты. Одним из ключевых событий первого полугодия стал старт первого в России проекта по построению киберустойчивости «Почты России», в котором ГК «Солар» выступает генеральным архитектором и главным координатором проекта. Совместно с ключевыми игроками рынка ИБ Группа запустила масштабную трансформацию ИБ-инфраструктуры «Почты», охватывающую 38 тыс. отделений, 28 объектов КИИ и более одной тыс. логистических объектов по всей стране – проект формирует новый отраслевой стандарт и подтверждает ведущие позиции «Солара» как провайдера комплексных ИБ-решений.

Игорь Ляпунов, генеральный директор ГК «Солар»: «Кибербезопасность становится приоритетом №1 для всех субъектов экономики России. Кибератаки становятся сложнее, агрессивнее и квалифицированнее, а хакеры регулярно дотягиваются как до небольших компаний, так и до крупнейших корпораций. Каждый квартал мы видим все новые примеры масштабных ИБ-инцидентов, часть из которых влекут за собой многомиллионные убытки для атакуемых организаций. На этом фоне, даже несмотря на непростую ситуацию в экономике, мы видим значительное расширение спроса на сервисы в формате «кибербезопасность под ключ», что отражается в росте бизнеса «Солара» как крупнейшего провайдера ИБ-сервисов в России. Во II квартале 2025 г. наша выручка увеличилась на 44% год к году. Мы росли сильными двузначными темпами как в сервисах, так и в продуктах, но особенно высокими темпами – на 72% год к году – увеличились доходы в вендорском направлении. Этот рост – результат наших усилий по наполнению портфеля группы самыми современными решениями, обогащаемыми уникальными наборами больших данных, которые собирает наш центр исследования киберугроз Solar 4Rays. Во II квартале мы также показали рост операционной эффективности. Показатель OIBDA вырос на 85% год к году до 1,3 млрд руб., а рентабельность по OIBDA достигла 25% в результате нашей системной работы по контролю расходов и повышению операционной эффективности, а также наращиванию доли устойчивых доходов в выручке, что позволяет нам сглаживать влияние эффекта роста и сезонных факторов на рентабельность. За последние годы мы инвестировали большие ресурсы в создание лучшей экспертизы в сфере ИБ на российском рынке, развитие команды и структуры управления, партнерской программы. Это позволяет нам при высоких темпах роста фокусироваться на контроле затрат и увеличении эффективности всех операций. Мы сохраняем планы по поддержанию двузначных темпов роста выручки выше среднерыночных при эффективности бизнеса не ниже прошлого года. «Солар» продолжит укреплять лидерство на рынке кибербезопасности и задавать стандарты качества как в сервисах, так и в продуктах ИБ. На фоне высоких результатов и планов дальнейшего роста мы рассматриваем различные стратегические возможности, включая потенциальный выход на публичный рынок акций».

Развитие стратегических направлений бизнеса ГК «Солар» в I полугодии 2025 года

ГК «Солар» в I полугодии 2025 г. продолжила развивать портфель сервисов и продуктов ИБ, наращивать присутствие в корпоративном сегменте и на рынке решений для малого и среднего бизнеса, а также заключила новые партнерства с российскими и международными компаниями.

Рост присутствия в корпоративном сегменте

Объявили о запуске услуги «Архитектор комплексной кибербезопасности», которая поможет крупному бизнесу реализовывать масштабные проекты по обеспечению киберустойчивости.

Запустили первый в России сервис защиты интернет-магазинов от веб-атак с финансовыми гарантиями: Solar WAF обеспечивает блокировку сложных атак и компенсирует ущерб в случае инцидента, минимизируя ИБ-риски для онлайн-ритейла.

Выделили кибероперацию (Adversary Emulation) в отдельный тип услуг. Сервис наглядно демонстрирует, готова ли организация, как технически, так и ресурсно, к атаке профессиональных киберпреступников.

Запустили сервис поставки данных об актуальных киберугрозах в режиме 24/7 – Solar TI Feeds.

Запустили услугу быстрой проверки киберграмотности сотрудников: менее чем за месяц компании могут оценить устойчивость персонала к фишинговым атакам, выявить уязвимости и получить рекомендации по повышению киберосведомленности.

Развитие сервисов для малого и среднего бизнеса, частных лиц

Вывели на рынок полнофункциональное коробочное решение для управления доступом Solar inRights Origin с нейропомощником по доступной цене и с сокращенным сроком внедрения от трех до шести месяцев. Продукт ориентирован на компании малого и среднего бизнеса и позволяет управлять доступом без участия интегратора.

Обновили совместно с «Ростелекомом» сервис проверки утечек персональных данных и защиты пользователей домашнего интернета. Теперь он включает функцию круглосуточного мониторинга и мгновенного оповещения абонентов.

Инвестиции и партнерства

Подвели итоги работы программы развития стартапов CyberStage за 2024 год: доля ИБ-стартапов на российском рынке выросла до 22% (+1,5 раза за два года), совокупная выручка участников достигла 46 млрд рублей (+42% за год), число «единорогов» с выручкой свыше 1 млрд рублей выросло в 5 раз – программа от ГК «Солар» подтверждает свою роль как драйвера роста и зрелости ИБ-предпринимательства в России.

Подписали меморандум о сотрудничестве с кубинскими ИТ- и телеком-компаниями ETI и ETECSA – в рамках стратегии роста Группа расширяет международное присутствие, развивая проекты по созданию национальной инфраструктуры кибербезопасности и подготовке ИБ-кадров.

Совместно с ключевыми партнерами усилили защиту организаций из приоритетных отраслей: внедрили ГОСТ VPN для защиты каналов связи «Мосэнергосбыта», начали реализацию проектов по кибербезопасности с холдингами «Цикада» и «Игроник», подписали соглашение с «РусГидро» о формировании отраслевого стандарта киберустойчивости энергетики, а также запустили экосистему решений для безопасной разработки в партнерстве с вендором НОТА.

Приняли участие во встрече представителей по вопросам безопасности под эгидой Совбеза России; обсудили киберустойчивость, экспортный потенциал российских ИБ-решений и методы противодействия цифровому мошенничеству.

Популяризация информбезопасности

Вышли на рынок EdTech с новым направлением Solar Method – практико-ориентированным образовательным портфелем по кибербезопасности для бизнеса, ИБ-специалистов и начинающих. Обучение включает работу на киберполигоне, разработано по матрице из 400+ навыков и уже доступно более 1100 пользователям.

Расширение отраслевой экспертизы

Изучили образец популярного вредоноса Mamont для Android, с помощью которого хакеры в течение несколько месяцев крали деньги жертв с банковских карт.

Обнаружили новое вредоносное ПО под названием Webrat. Вредонос следит за жертвами через экран рабочего стола или веб-камеру, крадет данные в браузерах, криптокошельках, онлайн-магазинах игр и мессенджерах.

Развитие продуктов

Выпустили два ключевых обновления продуктовой линейки: новая версия платформы Solar CyberMir 7.1 с движком SolarQuest усиливает практико-ориентированные киберучения и CTF-соревнования за счет геймификации и поддержки виртуализации, а релиз Solar webProxy 4.3 укрепляет позиции «Солара» в сегменте B2B/B2E благодаря глубокому анализу трафика (DPI), интеграции с Solar 4RAYS и поддержке российских ОС.

Представили версию IdM-платформы Solar inRights 3.7. Среди обновлений ─ пакет инструментов SDK (software development kit) для разработки плагинов, скриптов и конфигураций, упрощенная интеграция с источником кадровых данных 1C и управляемыми системами.

Выпустили новый релиз Solar NGFW 1.6.

Добавили в Оn-premise-версию коммуникационной платформы VK WorkSpace интеграцию с DLP-системой корпоративного класса Solar Dozor.

Разработали единое кроссплатформенное решение на основе нового релиза Solar DAG 2.0.