Positive Technologies выпустила модели PT NGFW для малого и среднего бизнеса

Positive Technologies расширила линейку аппаратных платформ PT NGFW новыми моделями — 1005 и 1020. Модели специально разработаны для небольших офисов и филиалов, они не уступают старшим моделям в функциональности, обладают достаточной пропускной способностью и доступной ценой. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Отличительная черта межсетевого экрана нового поколения PT NGFW — его высокая производительность, которая ранее была подтверждена независимой оценкой лаборатории BI.Zone. Так, старшая модель PT NGFW 3040 позволяет обрабатывать данные на скорости 60 Гбит/с в режиме IPS и более 33 Гбит/с в режиме TLS-инспекции. Однако высокая скорость обработки трафика требуется далеко не всем компаниям. В ответ на запросы со стороны клиентов Positive Technologies расширила линейку программно-аппаратных комплексов (ПАК) PT NGFW с меньшей производительностью и по более доступной цене. Теперь в младшую линейку входят четыре модели: PT NGFW 1005, 1010, 1020 и 1050.

Производительность PT NGFW 1005, самой бюджетной модели в линейке, со всеми включенными функциями безопасности составляет 100 Мбит/с на EMIX-трафике. В модели PT NGFW 1005 основной акцент сделан на компактности устройства. Глубина PT NGFW 1005 составляет всего 15 см, что позволяет устанавливать его в места с ограниченным пространством. Производительность PT NGFW 1020 со всеми включенными модулями безопасности — уже 1 Гбит/с, а значит его можно использовать не только в небольших филиалах, но и в крупных офисах.

Программно-аппаратные комплексы сохранили в себе все конкурентные преимущества PT NGFW — надежность, удобство использования и высокий уровень экспертизы для противодействия современным киберугрозам. Все ПАК производятся на российских заводах по техническому заданию Positive Technologies.

«Мы видим потребность рынка в более доступных моделях PT NGFW, поэтому расширяем модельный ряд продукта новыми аппаратными платформами, — сказала Анна Комша, руководитель продуктовой практики PT NFGW в Positive Technologies. — При этом новые модели PT NGFW не отличаются набором функций от других моделей линейки, а значит также позволяют построить защищенные распределенные сети благодаря новой функциональности в продукте, такой как поддержка защищенного VPN-соединения».

Как и старшие модели, новые устройства поддерживают весь набор экспертизы от PT Expert Security Center (PT ESC), экспертного центра безопасности Positive Technologies — модули системы предотвращения вторжений (IPS), контроля приложений, антивируса и URL-фильтрации.

Модели PT NGFW серии 10ХХ могут быть установлены не только в центрах обработки данных, но и в офисах компаний, поэтому специалисты Positive Technologies уделили особое внимание промышленному дизайну этой линейки устройств. ПАК разработаны дизайнерским бюро с учетом актуальных тенденций, их внешний вид позволит установить устройства в офисном помещении. Модели PT NGFW 1005 и 1010 бесшумные и имеют пассивное охлаждение, а PT NGFW 1020 и 1050 — с активным, но благодаря использованию малошумных вентиляторов работа устройств не будет заметной.