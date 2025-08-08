Kaspersky NGFW выходит на российский рынок

«Лаборатория Касперского» представляет коммерческую версию Kaspersky NGFW — межсетевого экрана нового поколения для защиты организаций от киберугроз. Решение подходит для работы с сетевой инфраструктурой любой сложности и нагруженности. Продукт включен в реестр ПО Минцифры, проходит сертификацию ФСТЭК и регистрацию в реестрах ПАК Минцифры и Минпромторга. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В последние месяцы организации в России подвергаются большому количеству кибератак. По данным «Лаборатории Касперского», во многих инцидентах злоумышленники, в том числе проукраинские хактивисты, используют средства туннелирования трафика, такие как ngrok, Chisel, gTunnel, localtonet, чтобы обойти традиционные решения информационной безопасности. Kaspersky NGFW способен обнаруживать и блокировать такой трафик, а также защищать от других сложных и актуальных угроз, с которыми сталкиваются именно российские организации.

В Kaspersky NGFW используется собственная система обнаружения и предотвращения вторжений в сеть (Intrusion Detection and Prevention System, IDPS). По данным тестов, показатель Detection Rate превышает 95%.

Одно из ключевых преимуществ Kaspersky NGFW — собственный антивирусный движок, в котором используются технологии искусственного интеллекта.

Одно из частых пожеланий заказчиков к межсетевым экранам нового поколения — высокий уровень отказоустойчивости. Для решения этой задачи в Kaspersky NGFW поддерживается кластер Active-Passive и разработан собственный протокол KHCP (Kaspersky High-availability Cluster Protocol), поддерживающий гибкие сценарии работы кластера.

В Kaspersky NGFW предусмотрена нативная интеграция с другими защитными решениями, а также обогащение знаниями о киберугрозах со всего мира благодаря потокам данных Threat Intelligence. Централизованное управление осуществляется через единую консоль Open Single Management Platform — для коммерческой версии решения ее интерфейс был полностью переработан.

Линейка сетевых аппаратных платформ Kaspersky Extension была разработана специально для Kaspersky NGFW. Она включает в себя три типа сетевых устройств российского производства, которые предназначены для предприятий разного размера, — от небольших офисов до корпораций. ПАК обеспечивают высокий уровень производительности — до 180 Гб/с в режиме L4 firewall с включенным контролем приложений, надежную защиту от киберугроз и масштабируемость для различных сценариев.

«Ключевые трудности, с которыми сталкиваются наши заказчики в последние годы, — переход с зарубежных решений на отечественные, а также усложнение ландшафта киберугроз. Именно эти факторы были предпосылкой для разработки Kaspersky NGFW. После двух бета-версий и нескольких пилотных проектов мы готовы представить решение, которое нужно рынку: надежное, высокопроизводительное, отказоустойчивое, с удобным интерфейсом, а главное — способное заменить зарубежные продукты, — сказал Антон Иванов, технический директор «Лаборатории Касперского». — В настоящий момент несколько десятков заказчиков, в том числе из финансовой и транспортной сфер, тестируют наше решение. Проверка NGFW внутри «Лаборатории Касперского» была не менее серьезной, чем внешние испытания, и мы можем подтвердить эффективность решения. В планах — разработка версии NGFW для промышленности, а также дальнейшее внедрение в продукт ИИ-технологий».

Kaspersky NGFW предназначен для средних и крупных компаний (1000 и более устройств) с сетевой инфраструктурой любой сложности и нагруженности, в том числе попадающих под регуляторную политику в области информационной безопасности. Решение будет актуально для организаций из государственного и финансового секторов, розничной торговли, сфер здравоохранения, транспорта и образования, а также телекома.