Активными пользователями интернета в Хабаровском крае дети становятся с 8 лет

МТС и онлайн-платформа «Авито» провели совместное исследование, посвященное вопросам цифрового воспитания детей ДФО. Согласно опросу, почти 70% родителей из дальневосточных регионов начинают обучать детей безопасному поведению в сети, когда покупают первый смартфон. 24% опрошенных занимаются профилактикой заранее — еще до покупки гаджета, И только 5% приступают к урокам после первого негативного опыта, например, столкновения с обманом в сети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Большинство опрошенных родителей считают, что 8 лет – самый приемлемый возраст, чтобы начать пользоваться цифровыми платформами. При этом чем старше родители, тем выше этот показатель — для родителей в возрасте 25-34 лет приемлемый возраст составляет 9 лет, тогда как для группы 55-64 лет — 12 лет. В среднем же дальневосточные дети проводят на цифровых платформах 3 часа в день.

В целом родители ответственно относятся к тому, чтобы контролировать время, которое ребенок проводит в сети. Согласно опросу, это наиболее популярный метод цифрового воспитания в дальневосточных регионах. Только 19% опрошенных контролируют не только время, но и контент, а почти треть опрошенных доверяют детям и просят их самостоятельно регулировать свое время. Также, одним из главных правил безопасности дальневосточные родители считают не называть личные данные и не переходить по подозрительным ссылкам.

«Современные дети погружаются в цифровой мир уже с 5-6 лет, и это естественный процесс. Важная задача родителя — не ограждать ребенка от интернета стеной, а стать его надежным проводником в этом пространстве. Ключ к безопасности — честный и открытый диалог. Обсуждайте с детьми реальные риски сети: почему нельзя доверять личные данные незнакомцам, как распознать манипуляции и почему любое сомнение – это повод сразу обратиться к родителю. Ребенок все равно будет исследовать онлайн-мир. Наша общая цель — сделать этот путь максимально защищенным, наполнив его доверием и практическими знаниями правил цифровой безопасности», — сказал директор сервиса безопасного пространства для детей Membrana Kids от МТС Арсений Эпов.