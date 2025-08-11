Обновлена платформа для мониторинга данных VolgaBlob Smart Monitor

Вышла новая версия флагманской разработки компании VolgaBlob — платформы Smart Monitor, предназначенной для зонтичного ИТ-мониторинга, построения SOC/SIEM и анализа бизнес-процессов. В релизе 5.1 стал доступен модуль Application Performance Monitoring, позволяющий в реальном времени отслеживать состояние микросервисной архитектуры на основе трассировок, а также оптимизирована работа интерфейса и поискового движка.

Компания VolgaBlob регулярно обновляет платформу Smart Monitor, предназначенную для комплексного мониторинга данных. В версии 5.1 команда сосредоточилась на создании удобных инструментов анализа трассировок и сервисов. Так появился модуль APM (Application Performance Monitoring), который позволяет загружать данные трассировок по стандарту OpenTelemetry, отслеживать работу сервисов и получать полную картину состояния микросервисной архитектуры. Благодаря ему можно быстро находить и устранять сбои, понимать первопричины проблем и повышать стабильность инфраструктуры.

«Нам было важно, чтобы инструменты APM были удобными и доступными, а данные — наглядными. Поэтому мы реализовали визуальные дашборды, механизм автоматического построения карты сервисов и ресурсов, а также формирования ресурсно-сервисной модели. Кроме того, сформированы правила выявления ошибок трассировок. Все это позволяет видеть максимально полную и прозрачную картину состояния инфраструктуры, своевременно находить и реагировать на проблемы в продуктах, использующих микросервисную архитектуру», — сказал Тимофей Мельников, руководитель отдела разработки контентных модулей компании VolgaBlob.

Помимо этого, в релиз Smart Monitor 5.1 внесены улучшения по нескольким ключевым направлениям. Прежде всего, оптимизирована работа интерфейса — теперь страницы открываются на 30-50% быстрее, а размер загружаемых данных уменьшен в два раза. Обновлен интерфейс карточки инцидента: появилась возможность создавать исключающие фильтры, настраивать уровень критичности, а также выполнять поиск по истории работы с инцидентами и связывать их между собой. Помимо этого, теперь в истории работы с инцидентом можно использовать формат Markdown.

Появился и интерфейс для настройки подключения клиентов в режиме работы Smart Monitor как сервис-провайдера. Он позволяет редактировать список клиентов: создавать новые записи, актуализировать статус, менять адреса или удалять данные.

Еще одно существенное изменение в новой версии — модернизация поискового механизма. Стал доступен расширенный режим, позволяющий просматривать исходные документы, на основании которых был получен результат. Также система теперь поддерживает исключение данных или категорий при быстром поиске и предпросмотр того, как будет модифицирован запрос. Эти изменения добавляют элементы low-code-подхода, позволяя удобно формировать поисковые запросы через простой интерфейс даже пользователю без продвинутых технических навыков.

В свою очередь, во избежание перегрузки оперативной памяти при выполнении поисковых запросов в систему добавлен механизм мониторинга ее потребления. Он может остановить поисковой запрос при превышении установленного лимита.

Помимо ключевых доработок, в Smart Monitor 5.1 реализован ряд функций для повышения скорости и эффективности работы. Так, стали доступны новые лимиты для фоновых запросов, добавлены инструменты для работы с базой активов, в частности, более подробная и удобная статистика по активам и выполнению расчета, появились новые визуализации — и множество других улучшений.

«Каждая новая версия Smart Monitor делает работу с платформой еще более эффективной и понятной. Одна из наших задач — сделать так, чтобы антихрупкость стала доступна любому бизнесу вне зависимости от его масштаба», — сказал Иван Силкин, технический директор VolgaBlob.