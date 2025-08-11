Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Администратору
|

Обновлена платформа для мониторинга данных VolgaBlob Smart Monitor

Вышла новая версия флагманской разработки компании VolgaBlob — платформы Smart Monitor, предназначенной для зонтичного ИТ-мониторинга, построения SOC/SIEM и анализа бизнес-процессов. В релизе 5.1 стал доступен модуль Application Performance Monitoring, позволяющий в реальном времени отслеживать состояние микросервисной архитектуры на основе трассировок, а также оптимизирована работа интерфейса и поискового движка.

Компания VolgaBlob регулярно обновляет платформу Smart Monitor, предназначенную для комплексного мониторинга данных. В версии 5.1 команда сосредоточилась на создании удобных инструментов анализа трассировок и сервисов. Так появился модуль APM (Application Performance Monitoring), который позволяет загружать данные трассировок по стандарту OpenTelemetry, отслеживать работу сервисов и получать полную картину состояния микросервисной архитектуры. Благодаря ему можно быстро находить и устранять сбои, понимать первопричины проблем и повышать стабильность инфраструктуры.

«Нам было важно, чтобы инструменты APM были удобными и доступными, а данные — наглядными. Поэтому мы реализовали визуальные дашборды, механизм автоматического построения карты сервисов и ресурсов, а также формирования ресурсно-сервисной модели. Кроме того, сформированы правила выявления ошибок трассировок. Все это позволяет видеть максимально полную и прозрачную картину состояния инфраструктуры, своевременно находить и реагировать на проблемы в продуктах, использующих микросервисную архитектуру», — сказал Тимофей Мельников, руководитель отдела разработки контентных модулей компании VolgaBlob.

Помимо этого, в релиз Smart Monitor 5.1 внесены улучшения по нескольким ключевым направлениям. Прежде всего, оптимизирована работа интерфейса — теперь страницы открываются на 30-50% быстрее, а размер загружаемых данных уменьшен в два раза. Обновлен интерфейс карточки инцидента: появилась возможность создавать исключающие фильтры, настраивать уровень критичности, а также выполнять поиск по истории работы с инцидентами и связывать их между собой. Помимо этого, теперь в истории работы с инцидентом можно использовать формат Markdown.

Появился и интерфейс для настройки подключения клиентов в режиме работы Smart Monitor как сервис-провайдера. Он позволяет редактировать список клиентов: создавать новые записи, актуализировать статус, менять адреса или удалять данные.

Еще одно существенное изменение в новой версии — модернизация поискового механизма. Стал доступен расширенный режим, позволяющий просматривать исходные документы, на основании которых был получен результат. Также система теперь поддерживает исключение данных или категорий при быстром поиске и предпросмотр того, как будет модифицирован запрос. Эти изменения добавляют элементы low-code-подхода, позволяя удобно формировать поисковые запросы через простой интерфейс даже пользователю без продвинутых технических навыков.

В свою очередь, во избежание перегрузки оперативной памяти при выполнении поисковых запросов в систему добавлен механизм мониторинга ее потребления. Он может остановить поисковой запрос при превышении установленного лимита.

Помимо ключевых доработок, в Smart Monitor 5.1 реализован ряд функций для повышения скорости и эффективности работы. Так, стали доступны новые лимиты для фоновых запросов, добавлены инструменты для работы с базой активов, в частности, более подробная и удобная статистика по активам и выполнению расчета, появились новые визуализации — и множество других улучшений.

«Каждая новая версия Smart Monitor делает работу с платформой еще более эффективной и понятной. Одна из наших задач — сделать так, чтобы антихрупкость стала доступна любому бизнесу вне зависимости от его масштаба», — сказал Иван Силкин, технический директор VolgaBlob.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Юлия Косова, UserGate: Возврат к зарубежным решениям сопряжен с высокими затратами

Пенсионный фонд закупает российское ПО для модернизации систем кибербезопасности

Максим Архипенков, SmartMerch: Нейросети — это шаг вперед, но не революция

Власти придумали, как не лишать россиян мобильного интернета. Работать будут сайты из «белого списка»

Новый гендиректор Intel под прицелом властей США. Он угрожает национальной безопасности

У российских компаний провал в кибербезопасности. Две трети даже неопытный хакер сломает всего за несколько часов

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще