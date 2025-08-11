Security Vision и Кидзания приглашают на форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030»

С 14 августа по 14 сентября 2025 года на территории МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва, Бригадирский переулок, д. 13) пройдет масштабный форум-фестиваль «Территория Будущего. Москва 2023» – площадка, где встречаются технологии, образование и инновации.



Security Vision совместно с парком профессий Кидзания подготовили для гостей серию полезных и увлекательных активностей:

• Тест «Кто ты в сфере информационной безопасности?»

Каждый сможет пройти мини-опрос на интерактивном терминале и определить, какая профессия в кибербезопасности ему ближе: архитектор ИТ-безопасности, аналитик ИТ-безопасности, специалист SOC, администратор систем безопасности, разработчик или тестировщик ПО, консультант по ИБ и другие. Результат теста можно будет получить на электронную почту вместе с подарком от Кидзании

• Профессия «Белый хакер»

Адаптированная версия популярной игры из Центра Кибербезопасности Security Vision в Кидзании. Участники с помощью планшета исследуют систему, находят уязвимости и предлагают рекомендации по ее защите.

• Компьютерная игра от Security Vision «Кибербитва»

Захватывающее сражение, показывающее работу систем киберзащиты. Чтобы победить, понадобятся командная работа, стратегическое мышление и технические навыки.



Компания Security Vision последовательно развивает образовательные проекты для детей и подростков, чтобы формировать культуру безопасного поведения в цифровой среде и знакомить молодое поколение с профессиями в сфере информационной безопасности. Вместе с парком профессий Кидзания мы создаем интерактивные форматы, которые помогают не только получить знания о кибербезопасности, но и попробовать себя в роли специалистов будущего.



«Территория будущего. Москва 2030» — это возможность в масштабах всего города познакомиться с будущим, опробовав его технологии, которые уже сегодня применяются в столице. Дети и взрослые смогут пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, посмотреть на работу современного беспилотного транспорта, поиграть на технологичных спортивных площадках, изучить новые образовательные, медицинские и промышленные инновации, погрузиться в VR-пространство и многое другое. Security Vision уверена, что популяризация кибербезопасности сегодня – это вклад в цифровое будущее страны.



Ждем вас на нашей локации с 14 августа по 14 сентября со вторника по воскресенье!