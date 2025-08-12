Интеграция
«Ред АДМ» совместима с системой мониторинга инцидентов Staffcop Enterprise

Компании «Ред Софт» и «Атом Безопасность» подтвердили совместимость и корректность работы «Ред АДМ Промышленная редакция 2.0» с системой мониторинга действий Staffcop Enterprise версии 5.5. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В ходе тестирования, проведенного специалистами, установлено, что продукты Staffcop Enterprise 5.5 и «Ред АДМ Промышленная редакция 2.0» обладают полной технической совместимостью. Решения функционируют в едином комплексе, обеспечивая интеграцию, при которой «Ред АДМ» выполняет роль системы централизованного управления доменом и объектами домена, а Staffcop Enterprise осуществляет мониторинг действий пользователей и проводит расследования инцидентов, связанных с внутренней информационной безопасностью.

«Ред АДМ» помогает решать задачи, связанные с администрированием: управлять доменом через единый графический интерфейс, мигрировать объекты ИТ-инфраструктуры, работать с файловым хранилищем, осуществлять массовые операции с пользователями и устройствами, устанавливать правила работы в домене и автоматизировать многие процессы, освобождая ИТ-специалистов от рутинных задач. В обновлении 2.0 значительно расширены возможности для реализации комплексных проектов по импортозамещению: появилась поддержка работы с контроллерами Microsoft Active Directory на всех уровнях леса с автоматическим выстраиванием транзитивных отношений между доменами леса.

Staffcop Enterprise — система мониторинга действий сотрудников, расследования инцидентов внутренней информационной безопасности. Решение входит в комплекс продуктов информационной безопасности «Контур.Эгида». Помимо него, частью «Эгиды» стали: ID — сервис двухфакторной аутентификации для защиты учетных записей; PAM — сервис по управлению привилегированным доступом; «Доступ» — система для настройки устройств и управления парком компьютеров компании; «Безопасность» — услуги по комплексной защите информации, включая аудит, консалтинг и разработку мер защиты.

