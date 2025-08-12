Интеграция
Вендор Eltex развернул систему безопасности на основе собственных IP-камер

Вендор Eltex развернул систему безопасности на основе собственных IP-камер. Важный этап работы Eltex – развитие внутренней технологической среды: компания последовательно интегрирует решения собственного производства в ключевые элементы корпоративной инфраструктуры. С выходом в 2025 г. линейки IP-камер очередным шагом в этом направлении стало внедрение системы видеонаблюдения на базе собственных устройств. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Eltex – это динамичное и многослойное пространство: здесь находятся специалисты из разных подразделений, проходят встречи с заказчиками и партнёрами, обучаются студенты Академии. Постоянное движение людей и техники, насыщенный логистический поток, высокий темп производства требуют продуманной системы видеонаблюдения. При такой нагрузке она является не просто инструментом безопасности, а важной частью операционного контура: помогает контролировать процессы, отслеживать ситуацию в реальном времени и управлять всей деятельностью предприятия.

«IP-камеры – сравнительно новое для нас направление, но мы исходили из тех запросов, которые часто слышим от заказчиков: надёжность, простота интеграции, стабильная работа в типовых сценариях. Наши разработчики постарались учесть это в архитектуре устройств: поддержаны технология PoE, видеоаналитика, совместимость с нашей платформой централизованного управления и мониторинга. Развертывание системы на собственном объекте стало для нас рабочей практикой: так мы видим, как камеры ведут себя в реальных условиях, и можем быстрее адаптироваться к потребностям рынка», – менеджер отдела продаж Media Eltex Павел Томилов.

В 2025 г. компания начала масштабный переход на собственные решения для видеонаблюдения. Задачи проекта: организация комплексной системы круглосуточного видеонаблюдения, мониторинг процессов на производственной площадке, подключение системы видеонаблюдения к существующей сетевой инфраструктуре предприятия, формирование устойчивой системы контроля доступа.

kamery_eltex_1_700.jpg

Оснащение предприятия камерами Eltex началось с третьего корпуса – нового 12-этажного здания, которое находится на стадии ввода в эксплуатацию. Уже сейчас в нём размещаются рабочие пространства, в том числе действующие офисы и технические помещения. Это потребовало раннего развёртывания системы видеонаблюдения в ключевых зонах – с фокусом на мониторинг инфраструктуры, контроль доступа и регистрацию событий. На текущий момент в здании установлены свыше 330 камер Eltex.

При построении системы видеонаблюдения использовалось программное обеспечение – платформа EVI. Это решение с возможностью централизованного управления всем комплексом через веб-интерфейс.

В инфраструктуре Eltex применяются все три модуля платформы: EVI Perimeter – централизованное видеонаблюдение и архив, EVI Analytics – интеллектуальная видеоаналитика, EVI SCUD – контроль доступа и учет посещений. Они позволяют гибко настраивать систему, управлять доступами и адаптироваться под потребности предприятия.

«В процессе внедрения системы мы столкнулись с типовыми задачами, характерными для промышленной эксплуатации: корректировка схем хранения архива, адаптация видеоаналитики под особенности объекта. Мы получили обращения от службы безопасности с конкретными запросами – где увеличить глубину хранения, где скорректировать чувствительность детекции, а где наоборот – снизить количество ложных срабатываний. Обратная связь позволила оперативно оптимизировать конфигурацию системы и выстроить стабильную и понятную архитектуру», – специалист отдела телекоммуникаций Eltex Родион Солонуха.

Проект интеграции собственного оборудования в инфраструктуру является для Eltex важной внутренней инициативой и ценным кейсом тестирования создаваемых продуктов.

