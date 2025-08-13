Cicada8 выпустила обновление платформы для управления уязвимостями и цифровыми угрозами

Компания Cicada8 расширила функциональность модуля «Защита бренда» платформы для управления уязвимостями и цифровыми угрозами Cicada8 ETM (External Threat Management). Теперь заказчики могут выявлять появление в открытых источниках фрагментов исходного кода своих приложений, а также отслеживать информацию, которая может свидетельствовать об атаках на топ-менеджмент компаний. Об этом CNews сообщили представители Cicada8.

Модуль «Защита бренда» Cicada8 ETM осуществляет мониторинг популярных публичных репозиториев, в том числе GitHub, GitLab и Bitbucket, и отслеживает публикации исходного кода, принадлежащего заказчикам. Это позволяет им снизить риски потери интеллектуальной собственности или компрометации секретов - паролей, ключей, токенов доступа и других чувствительных данных, которые могут случайно оказаться в опубликованном исходном коде.

Для поиска информации система использует технологическое ядро собственной разработки. Мониторинг выполняется несколько раз в день, после чего его результаты доступны заказчикам в едином личном кабинете платформы Cicada8 ETM.

«До запуска обновления на рынок мы провели ряд пилотных проектов для наших заказчиков. Уже на этом этапе решение продемонстрировало свою эффективность. В одном случае мы нашли в открытом доступе исходные коды, в котором были найдены учетные записи к сервису, хранившему персональные данные зарегистрировавшихся пользователей. В ходе другого проекта в публичном репозитории были найдены учетные данные BI-системы. Их обнаружение злоумышленниками могло привести к компрометации корпоративных данных, и, как следствие, к утечке и даже утрате компанией чувствительных данных. Поэтому можно с уверенностью сказать, что контроль исходного кода, публикуемого на общедоступных ресурсах, – актуальная задача для всех организаций, которые ведут собственную разработку», – сказал Сергей Колесников, директор продуктового портфеля и сервисов компании Cicada8.

Еще одним дополнением функциональности платформы стала опция контроля киберрисков в отношении топ-менеджмента. Поскольку руководители компаний имеют доступ к самой чувствительной корпоративной информации, а взлом даже их личных аккаунтов привлекает внимание СМИ и Telegram-каналов, топ-менеджмент крупных организаций является постоянной мишенью хакеров. С целью защиты от этих угроз в модуле «Защита бренда» Cicada8 ETM реализована возможность выявлять появление персональных и иных чувствительных данных топ-менеджмента компаний в СМИ, социальных сетях и теневых форумах даркнета.

Помимо этого платформа управления уязвимостями и цифровыми угрозами Cicada8 ETM помогает компаниям в реальном времени мониторить текущий уровень защищенности внешнего периметра, в динамике отслеживать новые ИТ-активы и выстраивать оптимальный подход управления уязвимостями. Платформа обеспечивает поиск и блокировку фишинговых страниц, мониторинг утечек и публикаций об инцидентах кибербезопасности у заказчика в СМИ, социальных сетях и даркнете. Это обеспечивает компаниям возможность проактивно повышать свою защищенность и оперативно реагировать на возможные кибератаки.