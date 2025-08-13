Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

За полгода спамеры пытались дозвониться кузбассовцу 9 тыс. раз

МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала количество и характер нежелательных звонков жителям Кемеровской области за шесть месяцев 2025 г. Количество заблокированных входящих от спамеров и мошенников в регионе за это время выросло на 8%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Спамеры и телефонные мошенники были наиболее активны в отношении жителей Кузбасса в марте. В первый весенний месяц они чаще всего пытались связаться с жителями региона, предлагая финансовые услуги, проводя опросы и напоминая о долгах. Одному из абонентов региона с нежелательных номеров за полгода пытались дозвониться почти 9 тыс. раз. Это стало рекордом по количеству спам-звонков одному и тому же человеку.

«Защитник» анализирует входящие звонки с использованием технологий Big Data и базы данных нежелательных контактов, которая постоянно обновляется. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, такие как «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Возможный мошенник». Абонент может выбрать, от кого он не хочет получать звонки – в таком случае на них отвечает голосовой помощник. В среднем один такой перехваченный звонок кузбассовцам в первом полугодии длился 14 секунд. А длительность всех несостоявшихся разговоров в этот период составила 3,3 млн минут, или 6 лет и 3 месяца.

Если подозрительного номера еще нет в базе данных, с согласия абонента к звонку подключается искусственный интеллект, обученный на многочисленных примерах реальных диалогов с мошенниками. Распознав в собеседнике возможного злоумышленника, «машина» подает абоненту голосовой сигнал, который на другом конце провода не услышат.

«Как показала практика, даже осведомленные о схемах обмана образованные люди, столкнувшись с мошенниками могут поддаться эмоциям, чего те и добиваются. На искусственный же интеллект социальная инженерия не действует: алгоритмы распознают подозрительную активность в первые секунды разговора. Так что, если злоумышленник все же дозвонился до нашего абонента, что становится все менее вероятно благодаря совершенствованию антиспам-решений, он будет предупрежден о возможной опасности прямо во время разговора», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

