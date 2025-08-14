Интеграция
F6 проанализировала первые масштабные атаки группы Kinsing на российские компании

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, во II квартале 2025 г. зафиксировала волну атак группировки Kinsing на российские компании из сфер финансов, логистики и телекома. Целью этих атак было заражение устройств вредоносным ПО для майнинга криптовалют. За пределами нашей страны группировка Kinsing действует с 2019 г., а в 2025 г. впервые предприняла масштабное наступление на российских пользователей. Об этом CNews сообщили представители F6.

Установить злоумышленников удалось в результате исследования, которое провели аналитики F6. Весной 2025 г. один из клиентов компании зафиксировал попытку кибератаки на свои внешние сервера. Со списком IP-адресов, с которых велась атака, он обратился в департамент киберразведки (Threat Intelligence) компании F6 за атрибуцией – выяснить, кто стоит за атакой.

В результате проверки индикаторов компрометации (IoCs), анализа сетевого трафика, корреляции с внешними источниками Threat Intelligence и сопоставления выявляемых тактик, техник и процедур (TTPs) злоумышленника специалисты F6 вышли на след группировки Kinsing. Эта киберпреступная группа, получившая название от вредоносного программного обеспечения Kinsing, которое активно использует в своих атаках, также известна как H2Miner и Resourceful Wolf. Группировка специализируется на криптоджекинге – незаконном использовании вычислительных ресурсов зараженных систем для майнинга криптовалют, преимущественно Monero (XMR), а также на создании и расширении ботнетов.

В отличие от большинства киберпреступных группировок Kinsing не прибегает к фишинговым атакам. Злоумышленники сканируют инфраструктуру компании, чтобы выявить уязвимости в программном обеспечении, которые затем используют для выполнения вредоносного кода в системе. В случае успешной атаки на устройство жертвы загружается и запускается вредоносный скрипт, который ищет на устройстве майнеры конкурентов, при обнаружении удаляет их и устанавливает майнер группировки. Атаки Kinsing нацелены на серверные Linux-системы компаний. Результатом их заражения майнером может стать замедление работы и снижение производительности, ускоренный износ оборудования.

Большинство атак Kinsing с момента начала ее деятельности были зафиксированы в Северной Америке, Западной Европе и Азии. В 2024 г. российские исследователи сообщили об обнаружении атаки Kinsing, не обозначая цель атаки и ее территориальное расположение. В 2025 г. киберпреступная группировка впервые начала масштабное наступление против российских организаций.

«Кейс с атаками Kinsing на российские компании наглядно демонстрирует необходимость построения защиты даже от самых редких и экзотических киберугроз. Киберпреступные группировки не ограничиваются определенными отраслями или регионами. В любой момент они могут повернуть свое оружие против пользователей в любой точке мира», – сказал Владислав Куган, аналитик отдела исследования кибератак департамента Threat Intelligence компании F6.

