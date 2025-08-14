Itprotect и Cloud Advisor объединяют усилия для обеспечения кибербезопасности в облаке

Интеграция
Специализированный интегратор в области кибербезопасности Itprotect начал сотрудничать с компанией Cloud Advisor, российским разработчиком решений класса CNAPP (Cloud-Native Application Protection Platform). Партнёрство открывает заказчикам Itprotect доступ к передовым инструментам защиты облачных инфраструктур.

Cloud Advisor — это платформа для безопасности и сокращения расходов в публичном облаке. Сервис в режиме одного окна обнаруживает уязвимости, вредоносный код, проверяет конфигурации, проводит инвентаризацию ресурсов, обеспечивает контроль соответствия требованиям регуляторов для мультиоблачной инфраструктуры.

Запатентованная технология DiskScan позволяет получить полную картину рисков безопасности для всех виртуальных машин и контейнеров в облаке — без установки агентов и организации сетевой связности. Развёртывание и полное сканирование всех объектов в инфраструктуре занимают всего несколько часов. Благодаря анализу контекста облачной среды решение автоматически определяет критичность угроз, сокращая поток уведомлений.

«Всё больше организаций переводят ИТ-инфраструктуру в публичные облака, и ключевым приоритетом при этом становится адаптация мер и политик информационной безопасности под особенности облачных сред. Наше партнёрство с Cloud Advisor позволит заказчикам эффективно использовать преимущества публичных облаков и минимизировать риски, обеспечивая комплексную защиту данных в условиях стремительной цифровой трансформации», — отметил Андрей Горюнов, директор по развитию бизнеса Itprotect.

«Мы рады, что Itprotect, один из ключевых игроков на рынке кибербезопасности, выбрал наше решение в качестве инструмента для защиты облачных сред своих клиентов. Партнерство с Itprotect поможет большему числу организаций в России безопасно использовать облачные технологии, повышая конкурентоспособность своего бизнеса», — сказал Михаил Захряпин, CEO Cloud Advisor.

