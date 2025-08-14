«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СЗИ Dallas Lock 8.0

Система защиты информации Dallas Lock 8.0 (редакций «К» и «С») 12.10.2.877, включая в объекте оценки ЕЦУ Dallas Lock 4.0.354.0, успешно прошла испытания, подтвердив соответствие обновлений требованиям регулятора.

В обновленной версии СЗИ Dallas Lock 8.0 реализованы следующие улучшения и доработки: новый модуль «Средство обнаружения и реагирования», в котором доступно сканирование системы на индикаторы компрометации (IoC) и создание правил автоматического реагирования с выбором действия по реагированию на угрозы; интеграция и миграция с Сервера безопасности Dallas Lock на ЕЦУ Dallas Lock следующих модулей: СОВ, СКН уровня отчуждения (переноса) информации и компонента «Контроль устройств»; настройка параметров системы в соответствии со стандартами ФСТЭК России для АС, ГИС, ИСПДн; блокировка СВТ при подключении незарегистрированных накопителей и назначение отдельных дескрипторов для каждого раздела одного накопителя; новый профиль модуля «МЭ», который позволяет полностью отключить СВТ от сети передачи данных, сохраняя при этом возможность управления со стороны ЕЦУ Dallas Lock; использование ЕЦУ Dallas Lock как средства лицензирования терминальных сессий; защита от DHCP-spoofing; другие улучшения.

Dallas Lock 8.0 — сертифицированная система защиты информации накладного типа для автономных и сетевых АРМ (применима для сложных сетевых инфраструктур), которая является флагманским решением в продуктовой линейке ЦЗИ «Конфидент».

Предназначена для защиты конфиденциальной информации (редакции «К» и «С»), в том числе содержащейся в автоматизированных системах (АС) до класса защищенности 1Г включительно, в государственных информационных системах (ГИС) до 1 класса защищенности включительно, в информационных системах персональных данных (ИСПДн) для обеспечения 1 уровня защищенности ПДн, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) до 1 класса защищенности включительно, при защите значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) до 1 категории значимости включительно, а также для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну (редакция «С») до уровня «совершенно секретно» включительно, в том числе содержащейся в АС до класса защищенности 1Б включительно.