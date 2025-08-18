«Росгосстрах» интегрировал страхование в умный дом

«Росгосстрах» полноценно интегрировал продукт защиты жилья в экосистему управления умным домом. Вместе с платформой spruthub запущен сервис, передающий информацию с датчиков умного дома в страховую компанию в режиме реального времени, что снижает как сами риски, так и стоимость страховой защиты. Об этом CNews сообщили представители «Росгосстраха».

Установленные датчики, например, протечки или задымления, посылают сигнал не только в систему умного дома, но и напрямую страховщику по API. Как только срабатывает датчик, клиенту звонят из «Росгосстраха», предупреждая, что с квартирой или домом что-то не в порядке. При этом жилье застраховано, а значит, если инцидент все-таки случился, РГС сам предложит помощь с оформлением страхового случая и компенсирует клиенту убытки.

После установки умного дома полис можно оформить в несколько кликов в приложении spruthub. Страховка начинает действовать уже на следующий день после оплаты. Сейчас продукт доступен эксклюзивно для пользователей spruthub и предлагает три уровня страховой защиты: на 1, 3 и 5 млн руб. Если клиент использует в системе умного дома рекомендованные страховщиком и spruthub датчики, он может оформить полис РГС с выгодой до 40%.

«Интеграция с умным домом — большой шаг к тому, чтобы страхование бесшовно встраивалось в повседневную жизнь людей, делая ее безопасной и комфортной без лишних усилий. IoT-устройства наших общих со spruthub клиентов уже сейчас позволяют в реальном времени получать данные об их состоянии и управлять ими. А теперь дают возможность их хозяевам не только повышать комфорт и автоматизацию, но и приносить выгоду, делая проживание в доме безопасным. Мы, разумеется, на этом не останавливаемся и уже работаем над применением искусственного интеллекта для анализа данных с других датчиков (температура, освещенность, потребление электроэнергии и т.д.), чтобы более точно прогнозировать риски. Тем самым страховая компания сможет предлагать «профилактическое» решение проблемы еще до того, как произойдет инцидент, что в наших с клиентом общих интересах. А значит, страхование будет не только защищать в случае наступления риска, но и предотвращать его», — сказал Евгений Ильин, операционный директор РГС.

Например, датчики умного дома фиксируют повышенное электропотребление, которое может быть сигналом о перегрузке сети и риске выхода из строя подключенных к ней бытовой техники и оборудования, или о забытом утюге. Повышение или понижение температуры в определенных точках указывает как на вероятность возгорания, так и на риск протечки или отказа системы отопления, что может привести к замерзанию помещения. А сигналы с датчиков движения и открытия окон или дверей в совокупности с геолокацией и статистикой использования помещения могут говорить о проникновении в квартиру. Все эти сигналы станут основанием для превентивной реакции от страховой компании.

Платформа spruthub предлагает свободу выбора устройств умного дома без ограничений по брендам и регионам. Поддерживает тысячи устройств — от Zigbee и Wi-Fi до проводных решений, при этом обеспечивая стабильность с приоритетом на локальную работу. Даже при отключении интернета дом остается полностью функциональным и защищенным.

«Умный дом перестал быть набором бесполезных умных лампочек и начал приносить владельцу реальную выгоду. Я рад, что именно РГС стал первым, кто смог адаптировать свой страховой продукт к цифровой реальности. Благодаря умному дому можно снизить риск потопа или пожара не только для себя, но и для страховой компании, получив за это существенную скидку на полис. И чем ниже риски, тем больше будет скидка. А самое замечательное в этой истории — выигрывают все: клиент, страховая компания и мы», — отметил Олег Челбаев, генеральный директор spruthub.