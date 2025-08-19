Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

InfoWatch Traffic Monitor интегрируется с Secret Cloud Enterprise для комплексной защиты корпоративных данных

ГК InfoWatch и компания Secret Technologies заключили стратегическое технологическое партнерство. В рамках сотрудничества реализована интеграция защищенного корпоративного файлового сервиса Secret Cloud Enterprise (SCE) и DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor.

Интеграция SCE с InfoWatch Traffic Monitor позволяет предприятиям автоматизировать процесс выявления, классификации и защиты конфиденциальных данных при загрузке, передаче и совместной работе с файлами. Благодаря интеграции все файлы, загружаемые в Secret Cloud Enterprise, проходят анализ с помощью InfoWatch Traffic Monitor. В случае обнаружения чувствительной информации в файле автоматически применяются метки безопасности, а действия пользователя с такими файлами регулируются корпоративными политиками доступа.

Автоматическая проверка файлов в SCE на наличие конфиденциальной информации с использованием передовых алгоритмов InfoWatch Traffic Monitor проходит в режиме реального времени. В SCE реализованы рекомендательный и принудительный режимы назначения меток безопасности. В рекомендательном режиме система предлагает подходящую метку на основе содержимого документа, которую пользователь может принять или изменить. В принудительном режиме метка назначается автоматически или строго по правилам политики безопасности, что обеспечивает надежную защиту данных и гибко учитывает рабочие задачи, соответствуя требованиям информационной безопасности.

Интеграция реализована по защищенным протоколам, поддерживает импорт и экспорт политик безопасности, и автоматическое обновление категорий объектов защиты из InfoWatch Traffic Monitor. Это обеспечивает быструю адаптацию файлообмена к новым требованиям внутренней безопасности и нормам регуляторов, а также позволяет эффективно противостоять новым способам хищения информации и реализации несанкционированного доступа к данным. Такой подход обеспечивает масштабируемость и адаптивность решений под требования любой отрасли и масштаба бизнеса.

«Динамика развития киберугроз в корпоративном и государственном сегментах требует уделять повышенное внимание защищенности облачных решений. Интеграция InfoWatch Traffic Monitor и применяемого для совместной работы и управления файлами Secret Cloud Enterprise позволит ответить на запросы самых требовательных заказчиков, в том числе операторов КИИ», — сказал директор департамента развития продуктов ГК InfoWatch Рустам Фаррахов.

«Мы уверены, что новое совместное решение позволит корпоративным клиентам повысить устойчивость к внутренним и внешним угрозам, а также обеспечить соответствие действующему законодательству в сфере защиты информации», — отметил Леонид Варламов, заместитель генерального директора компании Secret Technologies.

