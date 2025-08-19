Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Безопасность
«Солар» запустила услугу облачной сигнализации для экстренного реагирования на DDoS-атаки

Группа компаний «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, запустила услугу облачной сигнализации (Cloud Signaling). Опция рассчитана на заказчиков, применяющих собственную локальную защиту от DDoS и магистральный Anti-DDoS от «Солара». При перегрузке каналов связи заказчика трафик автоматически перенаправляется с его локальных систем на центры очистки «Солара». Это позволяет ускорить реагирование в рамках сервиса Anti-DDoS с 5 минут до 5 секунд. Таким образом обеспечивается стабильная непрерывная работа онлайн-сервисов, защита бизнеса от простоя и потенциальных финансовых потерь. Услуга уже протестирована в двух крупных банках в рамках пилотных проектов.

По данным ГК «Солар», в среднем на одну компанию-клиента сервиса Anti-DDoS приходится более 130 DDoS-атак в год. При этом они становятся более сложными – хакеры проводят многовекторные атаки сразу на несколько каналов связи. Такие удары порой пропускает даже подготовленный заказчик с внедренным внутри компании решением, так как часто оно не может фильтровать трафик выше определенного порога. Именно поэтому для своевременной и надежной защиты необходимы гибридные решения, сочетающие локальную систему с облачными технологиями фильтрации и реагирования на магистральной сети.

Услуга облачной сигнализации (Cloud Signaling) решает эту задачу – она выступает мостиком между локальными решениями заказчика и сервисом Anti-DDoS «Солара», и помогает без лишних затрат защитить каналы связи компании в случае, когда внутренние системы не справляются с трафиком.

Cloud Signaling подойдет компаниям, у которых уже есть своя система защиты от атак, но кому важны гарантии круглосуточной доступности и защиты онлайн-сервисов от DDoS любого уровня сложности, особенно – организациям из кредитно-банковского сектора, ЦОДам, маркетплейсам и крупным интернет-магазинам.

Услугу разработали эксперты «Солара» с многолетним опытом выстраивания эшелонированной защиты от DDoS-атак на крупнейшие организации и ключевые мероприятия страны. Опция работает следующим образом: локальная система защиты от DDoS заказчика фиксирует аномалию или превышение порога вредоносного трафика; сигнал об аномалии автоматически отправляется в облачную систему защиты Anti-DDoS по надежно зашифрованным IP VPN-тоннелям, что гарантирует надежность передачи; не более чем через 5 секунд запускается магистральная фильтрация по заранее сформированным правилам; чистый трафик возвращается в инфраструктуру компании, что предотвращает перегрузку каналов связи и сводит время простоя онлайн-сервисов к минимуму.

Услуга поддерживает работу в геораспределенной сети и совместима с лучшими российскими on-prem-решениями для отражения DDoS-атак. Cloud Signaling предоставляется компаниям при подписке на ряд тарифов сервиса Anti-DDoS «Солара».

«Сегодня даже минимальный простой онлайн-сервисов способен нанести прямой финансовый и репутационный ущерб бизнесу. В условиях, когда DDoS-атаки становятся все более сложными и целенаправленными, компаниям нужны решения, которые обеспечивают мгновенную реакцию и гарантированную эшелонированную защиту. «Солар» запускает облачную сигнализацию в ответ на запрос рынка. Cloud Signaling позволяет не только сократить время реагирования до считанных секунд, но и обеспечить непрерывность работы критически важных сервисов, что особенно актуально для банков и других крупных интернет-платформ», – сказал Сергей Левин, руководитель направления Anti-DDoS ГК «Солар».

