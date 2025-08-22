Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
МТС разработала новое решение для обеспечения информационной безопасности в сетях Private LTE

МТС совместно с ООО «НТЦ Протей» разработали модуль MTS EPC IS для повышения информационной безопасности частных сетей Private LTE (pLTE). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое решение соответствует всем критериям защиты данных крупных организаций, в том числе с повышенными требованиями к безопасности. Интеграция собственного модуля MTS EPC IS обеспечивает расширенный аудит, раздельный сбор данных для удобного мониторинга, обновленную парольную политику и автоматическое завершение сессий при отсутствии активности пользователя. Важным преимуществом является возможность интеграции с SIEM-системами заказчика и поддержка удобного администрирования, что позволяет компаниям управлять безопасностью и контролем трафика в своих корпоративных сетях.

«Разработка позволит заказчикам интегрировать корпоративные сети в защищенный периметр безопасности и ускорит цифровизацию предприятий. Мы предлагаем клиентам решение, которое не только соответствует требованиям регуляторов и стандартам защиты данных, но и значительно повышает конкурентоспособность частных сетей», – сказал директор департамента управления комплексными проектами МТС Павел Подколзин.

«Построение технологических сетей pLTE с повышенными требованиями к уровню безопасности востребовано во многих организациях. Ядро сети pLTE от «НТЦ Протей» разработано и с учетом мировых стандартов 3GPP, и современных требований к безопасности, включая нормы безопасной разработки. Новый модуль MTS EPC IS идеально дополнил общую архитектуру комплексного решения, позволив обеспечить соответствие требованиям ИБ, предъявляемым крупными корпорациями и регуляторами. А совместное тестирование с ПАО «МТС» подтвердило совместимость всех компонент и возможность предложить наиболее требовательным заказчикам законченное решение, соответствующее высоким требованиям ИБ, что называется, «из одних рук», – сказал директор по маркетингу и системным исследованиям ООО «НТЦ Протей» Владимир Фрейнкман.

