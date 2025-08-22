Вышло исследование теневых ресурсов «Threat Zone 2025: обратная сторона»

Специалисты Bi.Zone изучили объявления на теневых ресурсах, связанных с киберпреступниками (всего более 5000 сообщений на форумах и в Telegram-каналах за 2024 г. и первую половину 2025 г). Представлены результаты исследования, а также ключевые прогнозы по развитию теневых ресурсов и связанных с ними изменений в ландшафте киберугроз России и других стран СНГ. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Функциональность коммерческого ВПО будет расширяться

46% всех сообщений на теневых ресурсах связаны с продажами коммерческих вредоносных программ. Наибольшей популярностью пользуются стилеры (33% объявлений), а также трояны удаленного доступа и загрузчики (по 12%).

Олег Скулкин, руководитель Bi.Zone Threat Intelligence: «Стилеры остаются одним из наиболее популярных классов ВПО, а это значит, что полученные с их помощью аутентификационные данные будут активно распространяться — наряду с другой конфиденциальной информацией, публикуемой в сообщениях о компрометации организаций. Поэтому компаниям необходимо при выстраивании стратегии кибербезопасности опираться на решения по управлению внешним ландшафтом киберугроз».

В дальнейшем будет нарастать тренд на размывание функциональности различных видов ВПО, поскольку разработчики таких программ будут стремиться предложить атакующим универсальные решения all-in-one.

Теневой рынок EDR-киллеров будет расти

Объявления о продаже EDR- и AV-киллеров пока составляют всего 4% от общего числа предложений ВПО, но этот сегмент будет увеличиваться. Это связано с повышением уровня киберзрелости, особенно в крупных компаниях, которые активно внедряют у себя решения класса EDR (endpoint detection and response) и XDR (extended detection and response).

Злоумышленники будут искать альтернативу Telegram

С конца 2024 — начала 2025 гг. администрация мессенджера стала активно блокировать каналы и чаты злоумышленников. В то же время правоохранительные органы продолжают блокировать теневые форумы, с которых ранее наблюдался некоторый отток в Telegram. В связи с этим киберпреступники, с одной стороны, продолжат попытки восстановить работоспособность традиционных площадок, а с другой — будут активно искать альтернативные каналы коммуникации, которые позволят не только обмениваться информацией, но и размещать рекламу продуктов и услуг, связанных с кибератаками.

Продажи эксплоитов к уязвимостям останутся на высоком уровне

Уже сейчас предложения о продаже эксплоитов составляют 18% от общего числа сообщений на теневых ресурсах. В объявлениях фигурируют эксплоиты как для уязвимостей нулевого дня, так и для уже известных. Стоимость в отдельных случаях может достигать нескольких миллионов долларов, что подтверждает высокий спрос со стороны атакующих.

Ранее исследователи Bi.Zone сообщали об атаках шпионского кластера Paper Werewolf, в которых использовались уязвимости WinRAR. Одна из них на момент кампании представляла собой еще не описанную уязвимость нулевого дня. Предположительно, атакующие приобрели для нее эксплоит на одном из теневых форумов за $80 тыс.