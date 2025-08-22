Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Вышло исследование теневых ресурсов «Threat Zone 2025: обратная сторона»

Специалисты Bi.Zone изучили объявления на теневых ресурсах, связанных с киберпреступниками (всего более 5000 сообщений на форумах и в Telegram-каналах за 2024 г. и первую половину 2025 г). Представлены результаты исследования, а также ключевые прогнозы по развитию теневых ресурсов и связанных с ними изменений в ландшафте киберугроз России и других стран СНГ. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Функциональность коммерческого ВПО будет расширяться

46% всех сообщений на теневых ресурсах связаны с продажами коммерческих вредоносных программ. Наибольшей популярностью пользуются стилеры (33% объявлений), а также трояны удаленного доступа и загрузчики (по 12%).

Олег Скулкин, руководитель Bi.Zone Threat Intelligence: «Стилеры остаются одним из наиболее популярных классов ВПО, а это значит, что полученные с их помощью аутентификационные данные будут активно распространяться — наряду с другой конфиденциальной информацией, публикуемой в сообщениях о компрометации организаций. Поэтому компаниям необходимо при выстраивании стратегии кибербезопасности опираться на решения по управлению внешним ландшафтом киберугроз».

В дальнейшем будет нарастать тренд на размывание функциональности различных видов ВПО, поскольку разработчики таких программ будут стремиться предложить атакующим универсальные решения all-in-one.

Теневой рынок EDR-киллеров будет расти

Объявления о продаже EDR- и AV-киллеров пока составляют всего 4% от общего числа предложений ВПО, но этот сегмент будет увеличиваться. Это связано с повышением уровня киберзрелости, особенно в крупных компаниях, которые активно внедряют у себя решения класса EDR (endpoint detection and response) и XDR (extended detection and response).

Злоумышленники будут искать альтернативу Telegram

С конца 2024 — начала 2025 гг. администрация мессенджера стала активно блокировать каналы и чаты злоумышленников. В то же время правоохранительные органы продолжают блокировать теневые форумы, с которых ранее наблюдался некоторый отток в Telegram. В связи с этим киберпреступники, с одной стороны, продолжат попытки восстановить работоспособность традиционных площадок, а с другой — будут активно искать альтернативные каналы коммуникации, которые позволят не только обмениваться информацией, но и размещать рекламу продуктов и услуг, связанных с кибератаками.

Продажи эксплоитов к уязвимостям останутся на высоком уровне

Уже сейчас предложения о продаже эксплоитов составляют 18% от общего числа сообщений на теневых ресурсах. В объявлениях фигурируют эксплоиты как для уязвимостей нулевого дня, так и для уже известных. Стоимость в отдельных случаях может достигать нескольких миллионов долларов, что подтверждает высокий спрос со стороны атакующих.

Ранее исследователи Bi.Zone сообщали об атаках шпионского кластера Paper Werewolf, в которых использовались уязвимости WinRAR. Одна из них на момент кампании представляла собой еще не описанную уязвимость нулевого дня. Предположительно, атакующие приобрели для нее эксплоит на одном из теневых форумов за $80 тыс.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Автоугонщики молятся на «тамагочи для хакеров» с российскими корнями. Он по щелчку взламывает машины Audi, Ford и Hyundai

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Уволенный программист сломал сервер работодателя цифровой «бомбой замедленного действия». Посадили на четыре года

Неизвестный хакер серийно атакует ПО Apache помощью древней уязвимости

Чудовищная «дыра» в приложении позволяла всем желающим заказывать бесплатную еду в McDonald's

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще