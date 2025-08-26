«Инферит ОС» и «Цифровые технологии» подтвердили совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» и «КриптоАРМ ГОСТ 3» для шифрования на рабочих станциях

Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и компания «Цифровые технологии» объявили о полной совместимости программного обеспечения «КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 с операционной системой «МСВСфера АРМ 9». Это гарантирует безопасное использование программы для электронной подписи и шифрования на рабочих станциях под управлением ОС «МСВСфера АРМ 9».

ОС «МСВСфера АРМ 9» — российская операционная система на базе Linux, разработанная для корпоративных и государственных задач. ОС обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря встроенным инструментам контроля и совместима со многим российским прикладным ПО. ОС содержит базовый набор приложений: браузер, офисный пакет, почтовый клиент, а также предлагает на выбор два вида интерфейса: в стиле Windows и macOS. «МСВСфера АРМ 9» включена в реестр Минцифры и подходит как для государственных, так и частных компаний. Все репозитории и сервисы обновлений расположены в России, срок поддержки дистрибутива – до 2032 г.

«КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 — это российское программное решение для работы с электронной подписью, полностью соответствующее требованиям ФСБ России. Программа обеспечивает подписание и шифрование документов по ГОСТ-алгоритмам, позволяет генерировать запросы и ключи для усиленной квалифицированной (УКЭП) и неквалифицированной (УНЭП) электронных подписей. Поддерживает работу с ключевыми носителями, включая USB-токены и смарт-карты. Кроме того, «КриптоАРМ ГОСТ» оснащен встроенным почтовым клиентом для безопасной отправки и получения защищенных писем, что делает его комплексным инструментом для обеспечения криптографической защиты информации в корпоративной и государственной сферах.

Тестирование подтвердило полную совместимость «КриптоАРМ ГОСТ 3» с ОС «МСВСфера АРМ 9»: программа устанавливается без сбоев, все функции (электронная подпись, шифрование, работа с документами, почтой и сертификатами) работают корректно. Решение демонстрирует стабильность даже при обработке больших объемов данных и интеграции с аппаратными ключами, полностью соответствуя требованиям 63-ФЗ и приказа №795 ФСБ России, что подтверждает его надежность для использования в защищенных ИТ-средах.

«Интеграция с ОС “МСВСфера АРМ 9” расширяет возможности для госсектора и бизнеса. Клиенты получают комплексное решение, где криптозащита документов сочетается с безопасностью отечественной ОС. Это критически важно в условиях импортозамещения», — сказал Михаил Герасимов, директор компании «Цифровые технологии».

«Подтверждение совместимости “КриптоАРМ ГОСТ” 3 с ОС “МСВСфера АРМ 9” — важный шаг в развитии отечественной ИТ-экосистемы. Это решение обеспечивает пользователям надежную и безопасную среду для работы с электронной подписью, что особенно актуально в условиях импортозамещения», — отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline).