Корпоративный центр сертификации SafeTech CA успешно работает в Java-среде Axiom JDK

Компании SafeTech Lab и Axiom JDK (АО «Аксиом») провели тестовые испытания и подтвердили полную технологическую совместимость своих продуктов: корпоративного центра сертификации SafeTech CA и промышленной Java-платформы Axiom JDK. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK.

Совместное использование SafeTech CA и Axiom JDK дает возможность построить полностью импортонезависимую доверенную PKI-инфраструктуру с соблюдением всех актуальных стандартов безопасности. Заказчики могут применять комплексное решение в средах со строгими требованиями к ИБ, включая объекты критической информационной инфраструктуры и государственные информационные системы, в полном соответствии с нормами законодательства России.

SafeTech CA построен на стеке технологий, который использует Java Runtime Environment, и Axiom JDK предоставляет для программных модулей SafeTech CA стабильную среду исполнения. Интеграция решений гарантирует бесперебойную работу Java-приложений на базе защищенной и отказоустойчивой платформы, что позволяет удовлетворить самые высокие требования рынка в части кроссплатформенности, масштабируемости, управляемости и безопасности корпоративного центра сертификации.

SafeTech CA — российский корпоративный центр сертификации, способный полностью заменить Microsoft CA для Windows-инфраструктур, а также решать задачи выпуска и управления технологическими сертификатами для Linux-систем, мобильных устройств на iOS/Android, сетевого оборудования и других компонентов ИТ-ландшафта.

Axiom JDK — российская промышленная платформа Java SE, применяемая в критических информационных инфраструктурах и высоконагруженных системах. Это единое безопасное решение для облачных, серверных и десктопных систем и Docker-контейнеров. Оно поддерживает максимальное количество существующих системных конфигураций, включая отечественные ОС и СУБД, аппаратные и процессорные платформы, приложения и облака. Промышленная методология безопасной разработки, регулярный аудит и выпуск обновлений безопасности обеспечивают соответствие продукта самым строгим требованиям ИБ.

«Сотрудничество с командой Axiom JDK, имеющей уникальный опыт адаптации и поддержки Java-платформы в условиях повышенных требований к ИБ, — важный шаг в развитии защищенных отечественных решений для PKI. Совместимость SafeTech CA с отечественной Java-платформой Axiom JDK обеспечивает надежную основу для импортозамещения Microsoft CA и создания на базе российских программных продуктов безопасного корпоративного центра сертификации, способного работать в сложной гетерогенной ИТ-инфраструктуре», — сказал Александр Санин, генеральный директор SafeTech Lab.

«Мы строим доверие на уровне исходного кода, обновлений и поддержки. Парадокс в том, что чем надежнее становится основа, тем меньше о ней задумываются пользователи — и это лучшая характеристика зрелой платформы. Сотрудничество с SafeTech Lab позволит создать доверенную инфраструктуру для построения корпоративных удостоверяющих центров на полностью российском Java-стеке. А заказчики смогут получить полноценную поддержку, бесшовную интеграцию, регулярные обновления, улучшающие безопасность и функциональность, и соответствие нормативным требованиям при минимизации рисков зависимости от иностранных компонентов», — отметил Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK.