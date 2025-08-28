Пользователи PAM от «Контур.Эгиды» смогут использовать серверную версию продукта ​

Интеграция
«Контур» представил обновление сервиса для контроля над привилегированными пользователями PAM от «Контур.Эгиды». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Главное нововведение — серверная версия. Теперь систему можно развернуть в своей инфраструктуре, что особенно важно для организаций с повышенными требованиями к безопасности. On-prem PAM позволяет полностью контролировать данные, исключить утечки через внешние каналы и соответствовать внутренним политикам ИБ и регуляторным требованиям.

Администратор сам сможет управлять обновлениями, доступами и политиками, без зависимости от облачных сред.

Кроме того, пользователям доступны новые функции для контроля SSH и RDP-подключений: система может записывать видео RDP-сессий пользователей. Это поможет при аудите, обучении сотрудников или расследовании действий в графических интерфейсах; можно задать запрещенные команды в SSH — одним списком для всех пользователей. Это поможет минимизировать работу администратора и исключить выполнение нежелательных или рискованных действий; администраторы будут получать уведомления о произошедших событиях. Если пользователь ввел запрещенную команду во время SSH-соединения, администратор системы получит оповещение на почту.

«Контур.Эгида» — комплекс продуктов и сервисов внутренней информационной безопасности «СКБ Контур». В нее входят: ID — сервис двухфакторной аутентификации для защиты учетных записей; PAM — сервис по управлению привилегированным доступом; «Доступ» — система для настройки устройств и управления парком компьютеров компании; Staffcopсистема мониторинга действий сотрудников, расследования инцидентов внутренней информационной безопасности, а также «Безопасность» — услуги по комплексной защите информации, включая аудит, консалтинг и разработку мер защиты.

