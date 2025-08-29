Фармацевтическая отрасль по-прежнему находится под прицелом хакеров

В последнее время аналитический центр компании StormWall регулярно фиксирует DDoS-атаки на компании, работающие в сфере фармацевтики. Хакеры регулярно атакуют фармацевтические компании, клиники и аптеки в России. По данным аналитиков StormWall, с 1 по 25 августа 2025 г. количество DDoS-атак на фармацевтическую индустрию увеличилось на 82% год к году, когда атак на данную отрасль было очень мало. В основном, атаки запускаются с целью вымогательства и шантажа, а также для нанесения репутационного ущерба. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Эксперты StormWall заметили интерес злоумышленников к фармацевтической отрасли еще в начале 2025 г., когда число атак на фармкомпании стало расти. В I квартале 2025 г. число атаки на такие организации увеличилось на 26% по сравнению с I кварталом 2024 г., во II квартале 2025 г. рост киберинцидентов составил уже 42%, а в III квартале 2025 г. число атак стало расти стремительными темпами. Специалисты StormWall считают, что такой сильный интерес хакеров к фармотрасли связан, прежде всего, с недостаточной защищенностью компаний из этой индустрии и высокой эффективностью атак.

В августе 2025 г. многие фармацевтические компании, клиники и аптеки столкнулись с серьезными последствиями в результате DDoS-атак. У ряда организаций в течение какого-то времени не работали веб-сайты и мобильные приложения, а у некоторых компаний наблюдались сбои в работе информационных систем. Часть компаний столкнулись с внушительными финансовыми потерями из-за простоев. Организации, использующие профессиональные решения от DDoS-атак, смогли быстро справиться с ситуацией и восстановить работу своих онлайн-ресурсов. Однако, компаниям, не применяющим профессиональные сервисы, пришлось в срочном порядке обращаться за помощью к провайдерам, чтобы противостоять атакам.

В основном хакеры использовали «ковровые бомбардировки» и многовекторные DDoS-атаки. Также злоумышленники активно применяли ботнеты, насчитывающие до 20 тыс. устройств. Средняя мощность атак составила 130 Гбит/с, а пиковая достигала 860 Гбит/с. Средняя продолжительность атак была 35 минут, а максимальная составила 3 дня 7 часов.

«Мы постоянно фиксируем рост DDoS-атак на фармацевтическую отрасль, и интерес злоумышленников только увеличивается. В настоящее время фарминдустрия является чрезвычайно уязвимой, и компаниям необходимо усиливать меры защиты своих онлайн-ресурсов и инфраструктуры. Злоумышленники используют “ковровые бомбардировки” и многовекторные атаки, с которыми довольно трудно справиться самостоятельно. В связи с этим мы рекомендуем всем фармкомпаниям подключить профессиональные решения по защите от DDoS-атак, которые гарантированно помогут отразить атаку любого типа», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.