Антифрод-система «Яндекс Маркета» поможет с наймом сотрудников в ПВЗ

«Яндекс Маркет» запустил автоматизированную систему по проверке данных для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), чтобы помочь им в подборе сотрудников. Антифрод-инструмент самостоятельно проанализирует данные о соискателе и оценит его благонадежность. Это решение облегчит процесс найма для предпринимателей и поможет снизить риски мошенничества. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Предпринимателю достаточно оставить запрос в приложении для партнеров «Яндекс Маркета» и направить кандидату ссылку на его установку, где ему необходимо будет внести информацию о себе. После этого система проведет оценку благонадежности исполнителя по нескольким критериям, сохраняя конфиденциальность данных. В том числе проверит, работал ли он раньше с другими сервисами экосистемы.

В результате владелец ПВЗ получит рекомендацию, которая позволит принять взвешенное решение о будущем сотрудничестве. На данный момент антифрод-инструмент доступен в тестовом режиме для части партнеров и в будущем будет расширен на всех.

«Мы понимаем, насколько важно для предпринимателей быть уверенными в своей команде. Поэтому запустили инструмент, который поможет нанимать надежных сотрудников и сделает работу ПВЗ еще комфортнее и безопаснее», — сказали представители «Яндекс Маркета».