K2 Cloud представил комплексное решение для защиты данных и быстрого восстановления после ИТ-сбоев

K2 Cloud (подразделение «К2Тех») анонсировал запуск нового решения, которое помогает компаниям защититься от сбоев и кибератак и за 1 день восстановить работу ИТ-систем. Предложение объединяет технологии резервного копирования, инструменты кибербезопасности и экспертизу специалистов K2 Cloud и «К2Тех». Такой подход снижает время восстановления в несколько раз и минимизирует риск потерь данных.

Для большинства компаний критичной становится не сама вероятность сбоя, а его последствия: простои сервисов, потеря информации и дорогостоящие работы по устранению инцидентов. Новый продукт позволяет подготовиться к этим рискам заранее, выстраивая устойчивую инфраструктуру с защищенными резервными копиями, изолированным контуром, готовым планом реагирования и выделенной командой экспертов.

Комплексное решение K2 Cloud и «К2Тех» сочетает в себе несколько уровней защиты. Одним из ключевых элементов является построение изолированного резервного контура, физически или логически разделенного с основной сетью. Такой подход исключает возможность случайного или преднамеренного удаления данных, даже если у администратора есть все права. Дополнительный уровень безопасности обеспечивает использование неизменяемых резервных копий на базе S3 с технологией object lock, которые невозможно удалить или зашифровать в течение заданного времени. Для максимальной надежности предлагается хранение копий в разных дата-центрах K2 Cloud уровня Tier III (Москва и Санкт-Петербург) или на отчуждаемых носителях, а также архивирование редко используемых данных.

Помимо технических решений, продукт включает аудит и харденинг (усиление защиты) инфраструктуры, проверку мер информационной безопасности, анализ уязвимостей и настройку защитных механизмов. Все это помогает сократить поверхность атаки и повысить готовность компании к возможным инцидентам. В случае сбоя заказчики получают поддержку специалистов K2 Cloud и «К2Тех», которые подключаются в первые минуты, изолируют зараженные сегменты, восстанавливают сервисы и обеспечивают работоспособность систем безопасности.

«Заметный тренд, который четко выделился в 2025 г. – фокус на защите резервных копий данных и харденинге. С одной стороны, компании стремятся усилить защиту уже на этапе перехода на новые решения, решая задачи импортозамещения. С другой – защититься от резко возросшего числа кибератак. В сложившихся условиях на первый план выходят безопасность и устойчивость ИТ-систем, без которых невозможно обеспечить стабильность бизнеса. Компании-заказчики ожидают от ИТ-партнеров рекомендаций по подготовке, выстраиванию защиты и мерам реагирования. В ответ на запрос рынка «К2Тех» и K2 Cloud объединили экспертизу, чтобы подобрать оптимальные меры, которые обеспечат защищенность от 90% актуальных атак», — сказал Сергей Верченов, руководитель практики технологического консалтинга «К2Тех».

Решение в первую очередь ориентировано на компании из финансового сектора, торговли, транспорта, логистики и промышленности. В этих отраслях даже короткий простой может привести к серьезным убыткам и штрафам со стороны регуляторов.

«Ритейл стабильно входит в топ-3 самых атакуемых отраслей, и после недавних инцидентов мы наблюдаем кратный рост спроса на ИБ-услуги в отрасли. Ключевой тренд – переход от точечных решений к комплексным. Для достижения реальной устойчивости необходим единый контур, объединяющий киберзащиту, изоляцию данных и отлаженные процедуры восстановления. Это позволит не просто реагировать на угрозы, а гарантировать непрерывность ключевых бизнес-операций — от логистики до кассового обслуживания», — сказал Алексей Загайнов, директор по продвижению решений в ритейле и FMCG К2Тех.

«Сегодня нельзя рассматривать сбои и кибератаки как нечто маловероятное — вопрос лишь во времени. Мы видим, что многие компании теряют деньги и данные не из-за самих атак, а из-за отсутствия подготовленных планов и инфраструктуры для восстановления. Наше решение сочетает проверенные технологии и опыт наших специалистов, помогая заказчикам минимизировать последствия любых ИТ-инцидентов. По сути, это готовая модель, которая позволяет бизнесу чувствовать себя увереннее в условиях постоянно растущих угроз», — отметил Сергей Зинкевич, CEO K2 Cloud.