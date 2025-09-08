Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес
|

Ideco и Securitm: мониторинг и контроль информационной безопасности – в единой точке

На российском рынке информационной безопасности представлено новое партнерство, объединившее многофункциональный межсетевой экран Ideco NGFW и систему для управления процессами ИБ Securitm. Коллаборация позволила создать комплексное решение.

Интеграция позволяет: автоматически импортировать инциденты из Ideco в Securitm для управления и реагирования в IRP/SOAR; группировать повторяющиеся инциденты, отслеживая время их появления и активность, строить аналитику; вести учет межсетевых экранов в едином реестре средств защиты информации с подробными данными о СЗИ, включая журналы авторизаций и списки пользователей, актуальность лицензий и сертификатов; расширить существующую экосистему интеграций с другими ИТ и ИБ системами, создавая единое пространство для мониторинга, контроля и принятия решений по вопросам информационной безопасности.

«Интеграция с Ideco NGFW позволяет нам обеспечить централизованный контроль над инцидентами и повысить эффективность реагирования на угрозы, связанные с сетевым трафиком», — отметил Николай Казанцев, генеральный директор Securitm.

«Интеграция с системой Securitm — это закономерный шаг в развитии Ideco NGFW как ключевого элемента современной экосистемы безопасности. Мы видим тенденцию в объединении ИБ-продуктов для усиления периметра безопасности организаций, а такие решения позволяют компаниям управлять ИБ-продуктами централизованно. Теперь данные с нашего межсетевого экрана не просто регистрируются, а становятся частью более широких процессов — автоматического реагирования, расследований и стратегического анализа. Это значительно повышает скорость и эффективность работы отделов информационной безопасности любых организаций организаций» — сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

Обнаружен невидимый для антивирусов троян, показывающий поддельные сайты госорганизаций

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

Российский черный рынок персональных данных трясет от нестабильности. Одни услуги почти обесценилась, другие стали стоить в разы дороже

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

Softline доплатит 799 миллионов за консолидацию ИБ-компании

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще