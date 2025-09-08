Ideco и Securitm: мониторинг и контроль информационной безопасности – в единой точке

На российском рынке информационной безопасности представлено новое партнерство, объединившее многофункциональный межсетевой экран Ideco NGFW и систему для управления процессами ИБ Securitm. Коллаборация позволила создать комплексное решение.

Интеграция позволяет: автоматически импортировать инциденты из Ideco в Securitm для управления и реагирования в IRP/SOAR; группировать повторяющиеся инциденты, отслеживая время их появления и активность, строить аналитику; вести учет межсетевых экранов в едином реестре средств защиты информации с подробными данными о СЗИ, включая журналы авторизаций и списки пользователей, актуальность лицензий и сертификатов; расширить существующую экосистему интеграций с другими ИТ и ИБ системами, создавая единое пространство для мониторинга, контроля и принятия решений по вопросам информационной безопасности.

«Интеграция с Ideco NGFW позволяет нам обеспечить централизованный контроль над инцидентами и повысить эффективность реагирования на угрозы, связанные с сетевым трафиком», — отметил Николай Казанцев, генеральный директор Securitm.

«Интеграция с системой Securitm — это закономерный шаг в развитии Ideco NGFW как ключевого элемента современной экосистемы безопасности. Мы видим тенденцию в объединении ИБ-продуктов для усиления периметра безопасности организаций, а такие решения позволяют компаниям управлять ИБ-продуктами централизованно. Теперь данные с нашего межсетевого экрана не просто регистрируются, а становятся частью более широких процессов — автоматического реагирования, расследований и стратегического анализа. Это значительно повышает скорость и эффективность работы отделов информационной безопасности любых организаций организаций» — сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.