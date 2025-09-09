«Код Безопасности» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации

Компании «Код Безопасности» и «Актив» успешно завершили тестирование и подтвердили корректность совместной работы продуктов «Континент АП/ZTN Клиент», Jinn-Client, Secret Net Studio с токенами и смарт-картами «Рутокен».

Использование ключевых носителей «Рутокен» совместно с продуктами «Кода Безопасности» помогает настроить удобные системы защиты для бизнеса и государственных структур: защищенный удаленный доступ с помощью «Континент АП/ZTN Клиент»; юридически значимый электронный документооборот и доверенная визуализация с помощью Jinn-Client; централизованное управление безопасностью рабочих станций и серверов под управлением Windows и Linux с помощью Secret Net Studio.

Устройства «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию, заменяя традиционную парольную защиту. Для доступа к системам требуется физическое наличие токена/смарт-карты и ввод PIN-кода, что исключает риски, связанные с парольной аутентификацией.

«Сотрудничество с компанией «Актив» крайне актуально, поскольку безопасная аутентификация – это один из важнейших элементов грамотной системы защиты информации, – отметил коммерческий директор компании «Код Безопасности» Федор Дбар. – Кроме того, с началом активной фазы программы импортозамещение вопрос совместимости различных продуктов российских разработчиков стал одним из ключевых. «Код Безопасности» регулярно проводит соответствующие испытания с различными решениями отечественных вендоров и собственных продуктов, чтобы сократить время интеграции технологических стеков в ИТ-инфраструктуру заказчиков».

Использование аппаратных ключевых носителей «Рутокен» обеспечивает максимальный уровень защиты закрытых ключей, особенно если использовать «Рутокен ЭЦП 3.0», в котором закрытые ключи находятся в неизвлекаемом виде. Устройства «Рутокен» защищены от несанкционированного доступа и копирования. Таким образом, при утере или краже носителя можно оставаться уверенным, что несанкционированный доступ к данным невозможен.

«Внедрение устройств «Рутокен» в связке с решениями «Кода Безопасности» поможет создать целостную защищенную среду. Ключи электронной подписи хранятся на аппаратном носителе, что минимизирует шанс их компрометации, – сказала руководитель отдела по работе с технологическими партнерами компании «Актив» Ксения Шаврова. – Для сотрудника это выглядит просто: один токен для входа в систему, подписания документов и безопасного доступа к корпоративным ресурсам. Своевременное получение сертификатов совместимости позволяет нашим компаниям работать слаженно и в полную силу с большими портфелями продуктов».