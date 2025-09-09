Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

«Солар» усиливает защиту корпоративных сетей: представлена новая версия SWG-системы Solar webProxy 4.3.1

ГК «Солар» выпустила новый релиз SWG-системы Solar webProxy. В версии 4.3.1 реализованы возможности анализировать контент для трафика, проходящего через SOCKS-proxy, отслеживать сроки обновления синхронизации, баз категоризации и фидов, и другие опции. Таким образом, ИБ-службы российских компаний получают расширенный инструментарий для выявления угроз, которые ранее было сложно обнаружить с помощью фильтрации, и повышают эффективность работы администраторов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Во многих компаниях взаимодействие с файловыми хранилищами и другими сервисами часто организовано через SOCKS-прокси. Раньше такой трафик был практически «черным ящиком» для систем безопасности: администраторы видели только сам факт соединения, но не могли проверить, что именно передается внутри. Теперь в Solar webProxy появилась возможность перенаправлять HTTP(S)-трафик внутри SOCKS5-соединений на многоуровневую контентную фильтрацию. Это позволяет анализировать передаваемый контент по всем политикам безопасности Solar webProxy — от вскрытия HTTPS и проверки запросов до фильтрации ответов — и блокировать потенциально опасные данные еще до того, как они попадут в корпоративную сеть.

Разработчики «Солара» также реализовали управление сроком действия API-токенов. Администраторы теперь могут устанавливать конкретную дату окончания действия токена. Таким образом компания может снизить риски, связанные с компрометацией токенов, и упростить управление внешними подключениями к системе.

«Мы видим, что помимо расширенных возможностей по защите трафика, наши клиенты ценят простоту администрирования и предсказуемость работы системы. Поэтому в новой версии продукта мы сфокусировались на инструментах, которые экономят время и снижают операционные риски. Эти улучшения напрямую влияют на эффективность работы ИБ-команды и улучшают пользовательский опыт клиента», − сказала Анастасия Хвещеник, руководитель продукта Solar webProxy ГК «Солар».

В новой версии Solar webProxy появилась возможность отменять последние изменения в политике, чтобы избежать применения некорректных настроек и снизить риск ошибок при администрировании. В релизе 4.3.1 также добавлено отображение даты и времени последней синхронизации и обновления баз категоризации webCAT и фидов Solar TI Feeds (IP, URL, домены). Теперь администраторы имеют единую точку контроля для мониторинга состояния актуальности всех баз в системе, что позволяет оперативно выявлять задержки или сбои в получении актуальных данных и быстро принимать меры.

Российская система Solar webProxy — это полностью отечественное решение класса Secure Web Gateway (SWG), разработанное без использования иностранных компонентов. Решение обеспечивает разграничение доступа, фильтрацию трафика и защиту от современных веб-угроз в корпоративных сетях. Начиная с версии 4.3., выпущенной летом 2025 г., SWG-система поддерживает механизм глубокого анализа сетевого трафика DPI (deep packet inspection), который определяет и фильтрует конкретные приложения и трафик, предаваемый по протоколам HTTPS и SOCKS5. Таким образом, Solar webProxy «на лету» фильтрует трафик сервисов удаленного доступа, мессенджеров, чатов и интернет-телефонии, облачных хранилищ, игр и виртуальных частных сетей.

Решение Solar webProxy включено в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России и сертифицировано ФСТЭК России по требованиям к межсетевым экранам типа «Б» четвертого класса защиты. В июле 2025 г. SWG-система также получила сертификат соответствия требованиям технического регламента средств защиты информации (СЗИ) Оперативно-аналитического центра при Президенте Белоруссии (ОАЦ РБ). Таким образом, продукт может применяться в российских и белорусских государственных организациях с высокими требованиями к классу защиты конфиденциальной информации и на объектах критической информационной инфраструктуры высоких категорий значимости.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

Бывший топ-менеджер WhatsApp* засудит его за прямой доступ к данным пользователей. Персональную информацию каждый день видят сотни разработчиков

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

Поставщик ИИ-решений для российских госорганов сменил гендиректора, отработав три года в убыток

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

В России готовится новая Доктрина информационной безопасности. Предыдущей версии уже девять лет

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще