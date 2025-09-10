Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности
|

«Яндекс» поможет школьникам научиться распознавать дипфейки

«Яндекс» стал партнером просветительского проекта «Цифровой ликбез». Эксперты компании в области искусственного интеллекта подготовили онлайн-урок о дипфейках и о том, как их вовремя распознать, чтобы защититься от возможных угроз. Урок ориентирован на детей от 6 лет и старше, но будет полезен и взрослым — например, родителям или педагогам, которые рассказывают детям о цифровой безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Дипфейками называют сгенерированные с помощью нейросетей картинки, ролики и аудиозаписи, на которых происходит то, чего никогда не было в реальности. Их героями зачастую выступают известные люди, например политики или актеры. Дипфейки обычно создают просто для развлечения, но этот прием используют и злоумышленники, в том числе при общении с детьми. К примеру, они могут подделать голос близкого ребенку человека, чтобы убедить его действовать в своих интересах.

Урок представлен в формате мультфильма. На примере главного героя — рыбки-коробочки из подводного города Кораллвиль — школьники узнают, как распознавать дипфейки и чем они могут быть опасны. А еще — почему стоит всегда проверять информацию из интернета. Видеоряд сопровождается тифлокомментариями — короткими описаниями того, что происходит на экране. Они звучат в паузах между репликами персонажей и помогают незрячим или слабовидящим пользователям не упустить ничего важного.

К мультфильму прилагаются методические материалы, которые упростят учителям подготовку к уроку, — презентация с фактами о дипфейках, интерактивными заданиями и примерами из жизни, а также приблизительный сценарий занятия. Для школьников предусмотрен тест, который поможет проверить и закрепить полученные знания. Посмотреть мультфильм и ознакомиться с материалами к нему можно на сайте.

«Генеративные нейросети открывают захватывающие возможности, но их используют не только в благих целях. Даже специалистам не всегда удается безошибочно распознавать созданные с помощью ИИ подделки, но мы можем объяснить детям базовые правила цифровой безопасности и привить привычку скептически относиться к контенту из мессенджеров и соцсетей», — сказал Александр Каледа, директор по информационной безопасности «Яндекса».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

Бывший топ-менеджер WhatsApp* засудит его за прямой доступ к данным пользователей. Персональную информацию каждый день видят сотни разработчиков

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Поставщик ИИ-решений для российских госорганов сменил гендиректора, отработав три года в убыток

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

В России готовится новая Доктрина информационной безопасности. Предыдущей версии уже девять лет

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще