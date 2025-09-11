Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Атаки с использованием ботнетов стали на 30% чаще

Хакеры стали на 34% чаще использовать ботнеты – компьютерные сети, состоящие из множества зараженных устройств, управляемых удаленно, – согласно статистике с января по август 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Специалисты «Информзащиты» указывают, что они позволяют злоумышленникам масштабировать и автоматизировать атаки, делать их более разрушительными. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты».

Киберпреступники создают ботнеты с помощью специального вредоносного ПО, которое позволяет управлять устройством дистанционно и подключать его к общей сети. По данным интегратора, чаще всего хакеры используют ботнеты для DDoS-атак (63% от всего числа подобных атак), вредоносных фишинговых рассылок (29%), распространения вредоносного ПО (7%).

«Ботнеты позволяют делать атаки масштабными, при этом управлять ими могут совсем маленькие команды или и вовсе один человек. Так как сеть распределенная, устройства могут находиться в совершенно разных местах, может быть затруднено обнаружение источника атаки. Самое важное для злоумышленников – им не нужно приобретать технику, ботами становятся устройства обычных пользователей, которые могут даже не подозревать, что их компьютер заражен», – сказал руководитель третьей линии аналитиков Центра мониторинга и противодействия кибератакам IZ:SOC «Информзащиты» Сергей Сидорин.

Эксперты «Информзащиты» указывают, что чаще всего атаки с использованием ботнетов фиксировались в e-commerce и ритейле (порядка 30% атак), финансовой сфере (22%), телеком-секторе (18%), а также в государственном и муниципальном секторе (11%). В этих отраслях злоумышленники чаще всего стремятся подорвать стабильность работы онлайн-сервисов, для чего могут быть эффективны распределенные вредоносные сети.

Специалисты интегратора рекомендуют компаниям предпринимать комплекс мер для защиты от атак с использованием ботнетов. Необходимо внедрять технические решения, например, межсетевые экраны (NGFW), системы предотвращения вторжений (IPS/IDS) и анти-DDoS. Важным аспектом является настройка фильтрации трафика и ограничение подозрительных соединений. Ключевым элементом системы защиты становится круглосуточный мониторинг: он позволяет вовремя выявлять аномалии, например, резкие всплески трафика и необычные протоколы, что ведет к своевременной реакции и предотвращению атаки.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Власти США разыскивают украинского хакера. Он нанес ущерба на $18 миллиардов

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

Бывший топ-менеджер WhatsApp* засудит его за прямой доступ к данным пользователей. Персональную информацию каждый день видят сотни разработчиков

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке

Поставщик ИИ-решений для российских госорганов сменил гендиректора, отработав три года в убыток

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще