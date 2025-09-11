Бизнес-день GIS DAYS 2025: ключевые игроки ИБ-рынка обсудят защиту ИИ, BAS-тестирование и новые вызовы

3 октября в кинотеатре «Октябрь» состоится центральное событие осени в сфере кибербезопасности — бизнес-день форума GIS DAYS 2025*. Мероприятие, организованное компанией «Газинформсервис», соберёт на одной площадке ведущих экспертов, представителей государственных органов и топ-менеджмент крупнейших ИТ- и ИБ-компаний для обсуждения самых актуальных вызовов цифровой эпохи. Основными темами дня станут безопасность искусственного интеллекта, управление уязвимостями и оперативное реагирование на инциденты.

Деловая программа дня будет сосредоточена на практических решениях для защиты бизнеса. Ключевым событием станет пленарное заседание «Как защитить искусственный интеллект» с участием представителей Минцифры, Научно-технического центра ЦК, компании «Газинформсервис», Positive Technologies и других участников Консорциума по безопасности ИИ. Эксперты обсудят стратегии защиты быстроразвивающихся технологий от новых угроз.

В рамках бизнес-трека «Классика и авангард» лидеры индустрии представят кейсы интеграции машинного обучения в традиционные системы защиты. Среди тем: использование больших языковых моделей (LLM) для повышения киберустойчивости сетевого оборудования, защита СУБД с помощью ИИ и автоматизация проверки безопасности кода, сгенерированного нейросетями. Отдельный блок будет посвящён технологиям BAS (Breach and Attack Simulation) для имитации сложных кибератак.

«Сегодня невозможно говорить о безопасности изолированно, только в контексте технологий. На GIS DAYS мы создаём среду, где стратегическое видение регуляторов встречается с практическим опытом вендоров и запросами бизнеса. Фокус на ИИ в этом году — не просто тренд, а насущная необходимость, и мы готовы предложить рынку конкретные решения», — отметил Валерий Пустарнаков, учредитель компании «Газинформсервис».

Во второй половине дня эксперты представят уникальный формат «Броня за 7 шагов» — комплексный взгляд на жизненный цикл защиты информации — семь последовательных шагов, от управления активами до валидации защищённости. Участники увидят, как выстроить сквозной процесс противодействия угрозам.

Завершит деловую программу масштабная дискуссия «ИБ-Пророки: 2-ой сезон», где ведущие аналитики рынка) обсудят развитие угроз и технологий защиты на ближайшие годы, а также будет представлен второй том альманаха «ИБ-Пророк. Когда сходятся звёзды: прогнозы лидеров инфобеза».

Параллельно в отдельном зале пройдёт технический трек для специалистов, посвящённый безопасности цифрового будущего, круглые столы по итогам полугодия для рынка NGFW и сессия «Киберустойчивость» с докладами молодых специалистов.

Зарегистрироваться и ознакомиться с подробной программой форума можно на официальном сайте: https://gisdays.ru/

*GIS DAYS (Global Information Security Days) — ежегодный форум по кибербезопасности, организуемый компанией «Газинформсервис». Это ключевая отраслевая площадка для диалога между бизнесом, государством и ИБ-специалистами, где представлены передовые технологии, стратегии и прогнозы развития рынка.

