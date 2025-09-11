Интеграция
«Код Безопасности» и «Цифровые решения» разработали защиту для веб-сервисов

Российский вендор средств защиты информации «Код Безопасности» и отечественный разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования «Цифровые решения» объявили об успешном завершении испытаний по совместимости продуктов. Речь идет о системе комплексной защиты веб-приложений «Континент Web» и балансировщике нагрузки DS Proxima. Об этом CNews сообщили представители «Код Безопасности».

Интеграция решений позволяет создавать комплексы для безопасного доступа к высоконагруженным веб-сервисам. DS Proxima выполняет функцию горизонтального масштабирования, распределяя входящий трафик между фермой из нескольких кластеров «Континент Web». Это обеспечивает отказоустойчивость и высокую доступность сервисов.

Шлюз безопасности «Континент Web» обеспечивает глубокий анализ трафика, защищая веб-приложения от современных киберугроз с помощью встроенного WAF (Web Application Firewall).

«Успешная интеграция «Континент Web» с балансировщиком нагрузки DS Proxima открывает стратегическую возможность для построения высокопроизводительных систем защиты веб-приложений. Совместное решение позволяет нашим общим клиентам не только эффективно защищать высоконагруженные приложения от широкого спектра угроз, но и легко масштабировать инфраструктуру, обеспечивая бесперебойную работу бизнес-сервисов. Мы видим большой потенциал такого партнерства и планируем дальнейшее развитие совместных решений», – сказал ведущий эксперт отдела продвижения продуктов «Кода Безопасности» Дмитрий Лебедев.

Совместное решение предназначено для крупных компаний и государственных организаций, которые требуют от своих критически важных веб-сервисов максимального уровня безопасности без компромиссов в производительности.

«Использование балансировщиков нагрузки – классический способ повышения производительности и надежности кластеров WAF. Подтверждение совместимости наших решений – важный шаг, позволяющий сформировать комплексное предложение по защите и масштабированию веб-серверов. Объединение возможностей «Континент Web» и аппаратного балансировщика DS Proxima дает российским заказчикам возможность приступить к импортозамещению зарубежных L7-балансировщиков», – отметила руководитель отдела продвижения продуктов «Цифровых решений» Алина Павлова.

Совместное решение уже доступно для коммерческого использования и предназначено для предприятий с высокими требованиями к безопасности.

