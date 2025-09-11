Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
«КриптоАРМ» подтвердили совместимость с «Ред АДМ» и «Ред Виртуализацией»

Компании «Цифровые технологии» и «Ред софт» объявляют о подтверждении совместимости приложений для электронной подписи и шифрования «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» с системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» и системой управления виртуализацией серверов и рабочих станций «Ред Виртуализация». Интеграция решений позволяет создать комплексную экосистему для безопасного документооборота и защиты данных в государственных и корпоративных информационных системах, соответствующих требованиям импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Ключевые аспекты совместимости

Централизованное управление: С помощью «Ред АДМ Промышленная редакция 2.0» администраторы могут использовать подсистему службы каталогов для работы с «КриптоАРМ». Подход аналогичен Microsoft Active Directory, что упрощает миграцию с зарубежных решений.

Безопасная работа в виртуальных средах: «Ред Виртуализация» обеспечивает изоляцию виртуальных машин с «КриптоАРМ», выполняя операции в среде, физически отделенной от критической инфраструктуры.

Поддержка юридически значимого ЭДО: Совместное использование решений позволяет организовывать защищенный обмен данными с контролем целостности виртуальных машин.

Михаил Герасимов, директор «Цифровые технологии»: «Совместное решение «КриптоАРМ» + «Ред АДМ» + «Ред Виртуализация» устраняет ключевые риски при работе с конфиденциальными данными: обеспечивает криптозащиту в соответствии с ГОСТ, централизованный контроль ИБ-политик и отказоустойчивость на уровне виртуальной инфраструктуры».

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт»: «Интеграция «Ред АДМ» и «Ред Виртуализации» с «КриптоАРМ» усиливает защиту данных на всех уровнях — от управления ключами до изолированных виртуальных сред. Это важный шаг в развитии отечественных безопасных решений, соответствующих требованиям регуляторов и бизнеса. Совместное использование продуктов позволит клиентам создать отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру с полным контролем криптографических операций и документооборота».

