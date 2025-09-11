Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
«Мультифактор» и «Телеком биржа» подписали партнерское соглашение

Компании «Мультифактор» и «Телеком биржа» заключили партнерское соглашение. ИТ-интегратор «Телеком биржа» будет предлагать своим заказчикам решение для повышения безопасности корпоративных ресурсов — систему двухфакторной аутентификации Multifactor. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

С сентября 2025 г. «Телеком биржа» получит права на обеспечение полного цикла работ с продуктом — от консультаций и продажи до установки. Multifactor — система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и других. Решение поддерживает технологию единого входа (SSO). Включено в реестр российского ПО под № 7046.

Multifactor — российское решение, которое может быть интегрировано в существующую ИТ-инфраструктуру организаций. Система обеспечивает высокий уровень безопасности и снижает риски несанкционированного доступа к информационным ресурсам.

«Партнерское соглашение с “Телеком биржей” — важный шаг в развитии и продвижении системы двухфакторной аутентификации Multifactor, которая отвечает всем требованиям безопасности. Внедрив решение Multifactor, заказчики ИТ-интегратора “Телеком биржа” повысят уровень защищенности корпоративных ресурсов и снизят риск несанкционированного доступа. Благодарим партнеров за доверие и надеемся на продуктивное и долгосрочное сотрудничество», — отметил Роман Башкатов, коммерческий директор «Мультифактор».

«В условиях постоянно растущих киберугроз и усложнения методов атак двухфакторная аутентификация становится критически важным элементом защиты корпоративных ресурсов. Добавление в портфель системы Multifactor позволит нам предложить заказчикам отечественный продукт, который отвечает самым современным требованиям безопасности и будет способствовать повышению общего уровня киберустойчивости российского бизнеса», — отметил Василий Полькин, директор по продажам «Телеком биржи».

