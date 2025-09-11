Step Logic стал авторизированным сервисным центром Positive Technologies

Компания Step Logic получила статус авторизованного сервисного центра Positive Technologies и право оказывать техническую поддержку заказчикам совместно с вендором. Об этом CNews сообщили представители Step Logic.

Для того, чтобы стать АСЦ Positive Technologies, компания Step Logic прошла авторизацию в рамках партнерской программы вендора, которая включала проверку квалификации специалистов, инфраструктуры и бизнес-процессов. Аккредитация подтвердила, что инженеры системного интегратора обладают не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками по настройке, сопровождению ИБ-решений, устранению инцидентов с соблюдением рекомендаций и лучших практик производителя. На данный момент статус авторизованного сервисного центра Positive Technologies имеют менее 10 компаний в России.

На первом этапе Step Logic оказывает техническую поддержку по направлению NGFW, в ближайшее время компания планирует расширить список решений, по которым будет предоставлять сервис. Такой подход обеспечит заказчикам «единое окно» поддержки по всему портфелю продуктов вендора: MaxPatrol SIEM, MaxPatrol VM, PT NGFW, PT Sandbox, PT NAD и др.

Андрей Самохин, директор сервисного департамента Step Logic: «С каждым годом в России растет количество киберугроз – недавние атаки на крупные компании это подтверждают. В этих условиях особенно важно не только внедрять эффективные решения по кибербезопасности, но и обеспечивать их качественную, оперативную техническую поддержку. Современные ИТ-инфраструктуры построены на решениях множества вендоров, и мы берем на себя ответственность за их стабильную работу. Наша сервисная модель позволяет не просто поставлять оборудование, но и гарантировать его долгосрочное сопровождение – от настройки и мониторинга до устранения инцидентов. Для вендоров решений по кибербезопасности такой подход выгоден: он позволяет усилить сервисную сеть, повысить скорость реакции на инциденты и контролировать качество поддержки за счет привлечения проверенных партнеров. Получение статуса авторизованного сервисного центра Positive Technologies – важный этап в развитии нашей экспертизы и подтверждение доверия одного из ведущих российских вендоров. Мы видим значительные перспективы на этом рынке и планируем предоставлять высококачественную поддержку как действующим, так и новым пользователям решений Positive Technologies».

Варвара Аликина, менеджер по работе с партнерами Positive Technologies: «Квалифицированная техническая поддержка становится одним из ключевых элементов эффективной работы средств защиты. Например, клиенты PT NGFW, согласно нашим внутренним замерам, должны получать сутевой ответ технической поддержки всего за 7 минут. Поэтому мы расширяем пул наших партнеров и предъявляем высокие требования к профессионализму и качеству предоставляемого сервиса. Step Logic имеет опыт более 15 лет по внедрению и сопровождению решений Positive Technologies, собственную команду технической поддержки, круглосуточную «горячую линию» и автоматизированную систему регистрации заявок. Инженеры компании не просто внедряют ИБ-решения – они понимают специфику продуктов, умеют их настраивать и сопровождать. А в случае с нашим флагманским продуктом PT NGFW в том числе проводить инсталляцию и замену оборудования. Это гарантирует, что заказчики, обратившиеся в авторизованный сервисный центр Step Logic, получат качественную техническую поддержку».