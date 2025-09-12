Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком Облака
|

Beeline Cloud представил на конференции Merge комплексный подход к защите данных в облаке

Руководитель направления информационной безопасности Beeline Cloud Алексей Кречетов выступил на региональной ИТ-конференции Merge в Оренбурге. Его доклад был посвящен ключевым аспектам безопасности на разных уровнях облачной инфраструктуры и соответствии концепции Secure by Design.

В своем выступлении Алексей Кречетов подчеркнул, что современная защита данных в облаке требует комплексного подхода, который охватывает не только инфраструктуру провайдера, но и клиентские среды, а также процессы разработки приложений.

«Безопасность должна быть заложена в продукт или сервис на этапе проектирования, а не добавляться постфактум. Это философия Secure by Design, которую мы реализуем в Beeline Cloud. Она включает в себя как соответствие строгим международным и российским стандартам, так и предоставление клиентам удобных инструментов для защиты их бизнеса», — отметил Алексей Кречетов.

Эксперт подробно остановился на четырёх основных блоках:


  1. Защита инфраструктуры облака. Beeline Cloud обеспечивает изоляцию клиентов на всех уровнях, защиту сегмента администрирования и строгое соответствие требованиям регуляторов. Платформа обладает аттестатами ФСТЭК (УЗ-1, К1), сертификатами PCI DSS 4.0.1 и серии ISO/IEC 27001, а также соответствует требованиями ГОСТ Р57580.1-2017.
  2. Сервисы безопасности для клиентов. Спикер представил комплекс сервисов для защиты клиентской инфраструктуры, включая Cloud NGFW (межсетевой экран нового поколения), Cloud EPP (защита конечных точек), Cloud MFA (многофакторная аутентификация), а также решения для защиты от DDoS-атак, управления уязвимостями (Cloud VS) и обеспечения соответствия требованиям. Были представлены готовые «бандлы» (наборы услуг) для выполнения требований приказов ФСТЭК № 21 (УЗ-1, УЗ-2, УЗ-3, УЗ-4) в соответствии с 152-ФЗ.
  3. Безопасная архитектура как код. Билайн стремится поделиться тем, чем уже пользуется для себя, а именно автоматизацией создания облачной инфраструктуры любой сложности через проектирование архитектуры как кода и превращения кода в инфраструктуру. Это позволяет сэкономить колоссальное время на развертывании любых сервисов в облаке и делать проверку их безопасности ещё до их физического развёртывания.
  4. Разработка безопасных приложений (DevSecOps). Алексей рассказал о подходах к интеграции безопасности в процесс разработки (DevSecOps) и инструментах, которые помогают создавать безопасные cloud-native приложения с самого начала. Это включает автоматизированное тестирование на уязвимости (SAST, SCA, DAST), использование безопасных шаблонов архитектуры и генерацию Terraform-скриптов.


Отдельное внимание было уделено удобству для специалистов по ИБ. Beeline Cloud движется в сторону создания единой платформы (CNAPP — Cloud-Native Application Protection Platform), которая объединит все аспекты безопасности: от защиты рабочих нагрузок (CWPP) и управления конфигурациями (CSPM) до управления данными (DSPM) и правами доступа (CIEM). Это позволит специалистам визуализировать угрозы, автоматизировать рутинные задачи и эффективнее управлять кибербезопасностью.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

Рекламаerid:2VSb5w6GSK3

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

Власти США разыскивают украинского хакера. Он нанес ущерба на $18 миллиардов

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Бывший топ-менеджер WhatsApp* засудит его за прямой доступ к данным пользователей. Персональную информацию каждый день видят сотни разработчиков

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

Поставщик ИИ-решений для российских госорганов сменил гендиректора, отработав три года в убыток

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще