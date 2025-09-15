МТУСИ встраивает платформу PT EdTechLab в образовательный процесс на ресурсах Yandeх Cloud

МТУСИ совместно с компанией Positive Technologies с 1 ноября 2025 г. запускает новый факультатив для студентов университета «Тестирование уязвимостей — PT EdTechLab».

На платформе PT Education Technology Laboratory в рамках учебного курса студенты факультета «Кибернетика и информационная безопасность» МТУСИ на практике, в условиях, приближенных к реальности, будут осваивать методы кибератак, и технологии защиты.

Фокус подготовки — на реальные задачи специалистов по кибербезопасности: расследование инцидентов, реагирование на события безопасности, поиск и эксплуатация уязвимостей. В основе платформы лежат продукты Positive Technologies для результативной кибербезопасности.

Технологическим партнером проекта стала компания Yandex Cloud, предоставившая облачные ресурсы и сервисы для реализации курса на платформе PT EdTechLab.

По результатам проведения факультатива планируется встроить возможности платформы PT EdTechLab в основные образовательные программы подготовки студентов МТУСИ.