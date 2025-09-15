Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Половина ИБ-специалистов сталкивались со сложностями при использовании решений от разных вендоров

Большинство компаний (72%) в мире используют защитные решения как минимум от двух разных вендоров. Такие результаты показало исследование «Лаборатории Касперского», в ходе которого было опрошено 850 профессионалов в области кибербезопасности в разных странах. Однако у мультивендорного подхода есть недостатки: более половины (53%) ИБ-специалистов отметили, что им сложно управлять инструментами от разных производителей. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Почти половина опрошенных (43%), которые испытывают трудности, считают, что система безопасности в их компании слишком сложна с точки зрения технологического стека. Это распространенная ситуация, когда используются защитные решения сразу нескольких вендоров: у каждого из них свой интерфейс управления и требования к эксплуатации.

Примерно столько же (42%) специалистов сталкивались с перерасходом бюджета из-за использования продуктов со схожей функциональностью. Кроме того, 41% экспертов сообщили, что у них не получается эффективно автоматизировать процессы из-за отсутствия бесшовной интеграции защитных инструментов. В результате требуется ручное вмешательство, а это увеличивает вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором. Более трети (39%) отметили, что данные об угрозах, полученные от разных вендоров, часто не коррелируют между собой.

«У мультивендорного подхода есть преимущества, включая уменьшение рисков. Часто это требование регуляторов. Однако при внедрении решений для киберзащиты необходимо стратегическое планирование. Постоянное и неконтролируемое усложнение системы безопасности в организации может снижать эффективность работы ИБ-службы и способствовать появлению слепых зон, которые затрудняют обнаружение киберугроз и своевременное реагирование на инциденты. Ответом на необходимость быть готовым к масштабированию системы безопасности может стать платформенный подход, который обеспечит должный уровень киберзащиты и поможет бесшовно внедрять необходимые решения по мере развития бизнеса компании», — сказала Анна Кулашова, вице-президент по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

