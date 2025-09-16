Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

ГК «Автомакон»: каждый четвертый несчастный случай на производстве можно предотвратить роботизацией

Роботизация способна радикально сократить количество несчастных случаев на предприятиях, убрав людей с самых рискованных операций. По данным Росстата, только в 2024 г. на российских предприятиях пострадали 21 400 человек, из них 1 040 – со смертельным исходом. Об этом CNews сообщили представители ГК «Автомакон».

Согласно официальной статистике, почти треть всех тяжелых случаев приходится на производство и транспортировку: 7145 пострадавших зафиксировано в обрабатывающей промышленности и 3 383 – в сфере транспортировки и хранения. Ключевая причина высокой аварийности – выполнение человеком задач, которые изначально лучше доверить машинам: тяжелый физический труд, работа с токсичными веществами, экстремальные температуры и повторяющиеся монотонные операции.

В странах-лидерах роботизация стала частью систем охраны труда, однако в России такие решения пока внедряются точечно, и их эффект остается ограниченным.

«Чтобы действительно снизить травматизм, автоматизация должна начаться с зон максимального риска: погрузка, перевозка тяжелых грузов внутри цехов, пересечение движения людей и техники. Мобильные роботы берут на себя эти задачи, автоматически избегают столкновений, не устают и не нарушают регламент. Каждое предотвращение ДТП с человеком – спасенная жизнь и неслучившаяся травма», – сказала Екатерина Родина, директор по внешнему развитию ГК «Автомакон».

По расчетам эксперта, реализация целевого сценария установки 100 тыс. промышленных роботов к 2030 г. позволит ежегодно предотвращать сотни смертельных случаев и тысячи производственных травм. Для бизнеса это означает не только снижение социальных и страховых выплат, но и повышение устойчивости производства, где сохранение жизни и здоровья работников становится ключевым приоритетом.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

В России готовится список компаний, которым разрешат донимать россиян массовыми обзвонами

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Власти США разыскивают украинского хакера. Он нанес ущерба на $18 миллиардов

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Бывший топ-менеджер WhatsApp* засудит его за прямой доступ к данным пользователей. Персональную информацию каждый день видят сотни разработчиков

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще