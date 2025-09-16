Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
InfoWatch Traffic Monitor совместима с ВКС-системой IVA MCU

ГК InfoWatch и IVA Technologies подтвердили успешное прохождение испытаний и совместимость своих решений: DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и сервера профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU.

Совместимость решений позволяет организациям обеспечить качественную и стабильную видеоконференцсвязь с контролем за безопасностью информации, передаваемой во время мероприятий. Интеграция систем обеспечивает защиту корпоративных данных от утечек с возможностью заблокировать отправку, что особенно актуально для компаний с высокими требованиями к информационной безопасности.

IVA MCU — это сервер профессиональной видеоконференцсвязи, который может поставляться как самостоятельно, так и в составе платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы IVA One. InfoWatch Traffic Monitor — это российская DLP-система с мощной аналитикой и технологиями сбора данных.

«Получение сертификата о совместимости с сервером видеоконференцсвязи IVA MCU подтверждает высокую адаптивность InfoWatch Traffic Monitor к современным российским ИТ-продуктам», — сказал директор департамента развития продуктов ГК InfoWatch Рустам Фаррахов.

«Для наших клиентов ключевое значение имеет не только стабильность и удобство видеосвязи, но и защита передаваемой информации. Совместимость IVA MCU с InfoWatch Traffic Monitor — это гарантия того, что бизнес может общаться свободно, сохраняя контроль над самыми ценными данными. Это результат нашей работы в партнерстве с ГК InfoWatch и важный шаг к технологической независимости и доверию к российским ИТ-решениям», — сказал заместитель генерального директора по исследованиям и разработке IVA Technologies Виктор Петров.

