Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Аналитика сервиса «Защитник МТС»: инвестиционные предложения возглавили топ схем телефонного мошенничества летом 2025 года

МТС проанализировала активность мошенников в мобильной сети с июня по август 2025 г. По итогам лета 2025 г. сервис «Защитник» заблокировал 759,4 млн нежелательных вызовов. Самой популярной мошеннической схемой стали предложения об инвестициях и дополнительного заработка, на которую пришлось более трети от всех мошеннических вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего мошеннические звонки с предложениями о дополнительных доходах пришлось 34% нежелательных звонков. Далее следуют звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками операторов связи (15,7%), коммунальных служб (15,7%), государственных органов (14,7%), а также почты и служб доставки (7,1%).

В ряде городов число попыток дозвона до одного абонента достигало экстремальных значений. Так, в Самаре абоненту за лето пытались дозвониться 20 473 раз, во Владимире — 16 797, а в Барнауле — 15 015. Все вызовы были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы сервисом «Защитник».

Наибольшая доля нежелательных звонков летом пришлась на Москву (16,7% от всех заблокированных вызовов), Краснодар (6,9%) и Санкт-Петербург (6,1%). В топ городов также вошли Новосибирск (3,5%), Уфа (3,3%), Ростов-на-Дону (3,0%), Екатеринбург (2,4%), Казань (2,2%), Самара (1,9%) и Ставрополь (1,7%).

«Летние месяцы демонстрируют высокую активность телефонных мошенников, так как люди чаще бывают в отпусках, теряют бдительность и легче попадаются на уловки злоумышленников. За январь-август этого года мы заблокировали почти 2,3 млрд мошеннических звонков, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти цифры подтверждают, что проблема сохраняет масштаб. Мы продолжаем развивать сервис «Защитник», чтобы максимально снизить риски для клиентов, но важнейший элемент безопасности остается в руках самих пользователей — это их внимательность и понимание того, какие приемы используют мошенники», — отметил директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.

