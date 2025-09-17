Bi.Zone приобрела активы Nano Security для усиления платформы endpoint security и выхода в сегмент B2C

Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Bi.Zone приобрела 100% активов Nano Security — компании, которая более 20 лет развивает механизмы обнаружения вредоносного программного обеспечения. Первым этапом интеграции приобретенных технологий станет встраивание антивирусной проверки в Bi.Zone EDR. Позднее планируется создание полноценного решения класса EPP (endpoint protection platform) как для корпоративных клиентов, так и для домашнего использования. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Nano Securityроссийский разработчик, в портфель которого входит антивирусное ПО для конечных пользователей и малого и среднего бизнеса, SDK для интеграции решения с другими средствами защиты и ряд других продуктов. Технология неоднократно проходила тестирование независимой лаборатории VB100, подтверждая высокие показатели в обнаружении угроз. Антивирусное ядро Nano Security интегрировано в ряд онлайн-сервисов для анализа файлов, в том числе применяется в популярном ресурсе VirusTotal. В настоящее время насчитывается свыше 350 тыс. установок продуктов компании во всем мире.

Вместе с решениями Nano Security в состав Bi.Zone вошла команда антивирусной лаборатории и разработки ПО. Совместно эксперты будут заниматься развитием приобретенных технологий и их интеграцией в продукты Bi.Zone.

Дмитрий Самарцев, директор группы компаний Bi.Zone: «Bi.Zone уже закрывает многие направления обеспечения кибербезопасности компаний. Достичь этого позволяет стратегия развития платформенных решений — в них объединены продукты, дополняющие и усиливающие друг друга. Это основа целостной экосистемы для комплексной защиты организаций, которую мы создаем. Приобретенные технологии Nano Security усилят развитие одной из таких платформ — endpoint security, а также других решений, в которых необходимо антивирусное ядро. Вместе с этим перед Bi.Zone открывается новый горизонт роста — это обеспечение безопасности конечных устройств не только компаний, но и физических лиц».

В частности, в будущем планируется: развитие платформы Bi.Zone для защиты конечных точек: антивирус станет дополнением к технологиям EDR и ZTNA; интеграция антивирусного ядра в решения класса mail security, NGFW, sandbox и ряд других продуктов, находящихся на стадии разработки; развитие антивирусного SDK, который будет доступен технологическим партнерам; создание полноценного решения класса EPP (endpoint protection platform) для клиентов любого масштаба — от физических лиц до корпораций, а также распространение бесплатной версии ПО.

