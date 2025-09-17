«Т1 Интеграция» и «Лаборатория Касперского» объединяют усилия для защиты промышленности от киберугроз

«Т1 Интеграция» (входит в ИТ-холдинг «Т1») и «Лаборатория Касперского» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны объединяют компетенции для повышения уровня информационной безопасности промышленных объектов. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Партнерство нацелено на реализацию комплексных проектов для нефтегазового сектора, химической промышленности и электроэнергетики. «Т1» планирует использовать решения «Лаборатории Касперского» в проектах по внедрению систем управления и автоматизации технологических и безопасных процессов предприятия, а «Лаборатория Касперского» обеспечит техническую поддержку на всех этапах жизненного цикла проектов — от проектирования и пилотирования до внедрения и сопровождения решений.

Первым этапом в рамках соглашения стало подтверждение совместимости продуктов «Т1 Интеграция» и «Лаборатории Касперского»: ПАК АСУ ТП «Силарон» и Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks (KICS for Networks), решения для анализа трафика, обнаружения и реагирования на киберугрозы в промышленных сетях. Компании также договорились о совместном развитии продуктов, их доработке под требования заказчиков и апробации новых технологий.

«Наше сотрудничество с «Лабораторией Касперского» позволит решать одну из ключевых задач наших клиентов — обеспечение стабильной работы и надёжной защиты систем управления и автоматизации технологических процессов предприятий. Мы убеждены, что объединение сильных игроков рынка и подтверждение совместимости ПАК АСУ ТП «Силарон» и Kaspersky KICS for Networks особенно важно в условиях, когда уровень киберрисков не снижается, а требования к защите объектов КИИ только растут», — сказал Михаил Книгин, исполнительный директор «Т1 Интеграция».

«Промышленность остается одной из главных целей киберзлоумышленников. Мы активно развиваем решения для защиты отрасли и взаимодействуем с отечественными производителями АСУ ТП. Объединение усилий позволяет создавать продукты, которые не только обеспечивают стабильность технологических процессов, но и учитывают наиболее актуальные требования к информационной безопасности предприятий. Совместная работа с командой «Т1 Интеграция» станет новым этапом в повышении цифровой устойчивости российского индустриального сектора», — сказала Анна Кулашова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ.

Подписание соглашения стало логичным шагом в развитии стратегического взаимодействия компаний — «Т1 Интеграция» обладает платиновым статусом партнера «Лаборатории Касперского», что подтверждает высокий уровень технической экспертизы и активную работу с решениями вендора. «Т1 Интеграция» использует весь спектр технологий «Лаборатории Касперского» в проектах по модернизации информационной инфраструктуры крупнейших российских заказчиков, а также развивает на их базе собственные сервисы и решения в области информационной безопасности.