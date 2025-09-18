Интеграция
«Киберпротект» и Innostage ускорят вывод инновационных продуктов на рынок

Российский разработчик ПО для защиты данных, резервного копирования и восстановления виртуальных, физических и облачных сред «Киберпротект» и провайдер киберустойчивости Innostage заключили соглашение о сотрудничестве. Технологическое партнерство компаний будет способствовать развитию и обеспечению совместимости их программных продуктов.

Партнерство предполагает проведение экспертизы технических заданий, тестирование и отработку новых решений, консультационную поддержку, а также организацию обучения специалистов обеих компаний. Такой формат взаимодействия позволит ускорить вывод на рынок инновационных продуктов и повысить эффективность использования технологий, отмечают представители сторон.

«Мы стремимся защищать критически важные данные и ИТ-системы отечественных предприятий, используя собственные инновационные решения и расширяя технологические связи с российскими разработчиками ПО. Вместе мы формируем устойчивый цифровой щит от современных киберугроз. Поэтому для нас очень важно тесное сотрудничество со специалистами Innostage, которые разделяют наше стремление к созданию надежных и адаптивных продуктов. Объединяя наш опыт и ресурсы, мы сможем предложить рынку еще более гибкие и проверенные решения, соответствующие высоким требованиям заказчиков», — сказал Андрей Крючков, директор направления по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».

«Уверен, что результатом нашего партнерства с «Киберпротектом» станет более широкий выбор совместимых технологий, снижение рисков при внедрении и более высокий уровень качества сервисов на российском рынке. Кроме того, сотрудничество позволит проводить совместную экспертизу цифровых проектов. Ведь в «Киберпротекте» работают высококвалифицированные специалисты: разработчики, инженеры, менеджеры и другие эксперты, находящиеся в авангарде информационной безопасности. Именно поэтому им доверяют заказчики из совершенно разных отраслей — от госуправления и финансов до ритейла, медицины и ИТ. Уверены, что совместная работа принесет ощутимую пользу рынку в целом», — отметил Кирилл Семенихин, директор по развитию партнерского направления и продвижению образовательных программ Innostage.

