Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Открыта регистрация на CTF-соревнования в рамках GIS DAYS 2025

2 октября 2025 года состоятся онлайн-CTF-соревнования. Их участниками могут стать все, кому интересна тема информационной безопасности.

Соревнования будут проходить в рамках Студенческого дня форума GIS DAYS 2025* сразу в двух форматах. Можно поучаствовать в проекте онлайн из любой точки страны или приехать на площадку мероприятия «Севкабель Порт». Офлайн-участники смогут сразу обменять баллы за решённые задачи на ценные призы, а онлайн-победителям будут отправлены отдельные подарки. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе, а 2 октября с 10:00 мск начать выполнять задания.

Организаторы проекта разработали более 15 кейсов разной сложности для новичков и настоящих профи в ИБ. Всего игрокам предлагают попробовать свои силы в 5 разных тематических блоках: PPC, PWN, «Криптография», «Веб-пентест», «Реверс-инжиниринг».

«Опыт проведения соревнований в прошлом году показал, что подобного рода мероприятия являются отличной проверкой практических навыков в информационной безопасности, а получение призовых мест на них — отличный показатель при трудоустройстве. В этом году мы создали задания, основанные на реальных практических кейсах, где каждый сможет найти задачи по своему уровню и интересам», — отметил Никита Титаренко, инженер-аналитик лаборатории исследований кибербезопасности компании «Газинформсервис».

«Участие в CTF-соревнованиях — это не только интересный опыт и возможность проверить свои знания на практике, но и удачный кейс для портфолио в случае победы, который может дать хороший старт карьеры для молодого специалиста», — прокомментировала Анна Прабарщук, руководитель службы управления персоналом компании «Газинформсервис».

Подробнее о проекте читайте на сайте: https://student-arenacyber.ru/.

Напомним, студенческий день форума GIS DAYS 2025 состоится адресу: Санкт-Петербург, Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40б. Участие в студенческом GIS DAYS — это возможность получить ценные знания из первых уст и сделать уверенный шаг к построению успешной карьеры в одной из самых перспективных отраслей. Подробная программа и регистрация: https://gisdays.ru/std/

*Global Information Security Days — дни глобальной информационной безопасности.

Справка:

CTF (Capture The Flag) — формат киберспортивного или хакерского соревнования, в котором участники или команды соревнуются в решении различных задач, связанных с информационной безопасностью. Цель участников — найти и использовать уязвимости в предоставленных системах или задачах для получения «флагов»: определённых последовательностей символов. Победителем является пользователь (или команда), набравший наибольшее количество «флагов» за определённый период времени.

Рекламаerid:2W5zFFwbhgUРекламодатель: ООО «Газинформсервис»ИНН/ОГРН: 7838017968/1047833006099Сайт: ttps://www.gaz-is.ru/

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Хакеры резко помолодели. За массовыми атаками на российские школы стоят их же ученики

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

И так сойдет. Российские компании массово «забывают» проверить свои ИТ-продукты на безопасность, пока в стране утекают данные о гражданах

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Крупный российский ИТ-холдинг вместо ЗиЛа разместится в космическом центре

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще