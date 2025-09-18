Positive Technologies выступит генеральным партнёром форума GIS DAYS 2025

«Газинформсервис», организатор крупнейшего отраслевого форума GIS DAYS* 2025, объявляет о том, что генеральным партнёром мероприятия выступит компания Positive Technologies, один из лидеров в области результативной кибербезопасности.

В рамках программы форума 2 октября в Санкт-Петербурге на площадке «Севкабель Порт» состоится специальная студенческая секция GIS STUDENT DAY. Одним из событий секции «ProИБ» станет доклад представителя Positive Education, центра обучения команд по кибербезопасности от Positive Technologies.

Макар Ляхнов, Product Owner PT EdTechLab, выступит с темой: «Автономное обучение на базе тренажёра PT EdTechLab». Спикер подробно разберёт современные вызовы в подготовке кадров для ИБ и представит первый EdTech-продукт на российском рынке, заточенный на автономную подготовку специалистов по кибербезопасности — тренажёр PT EdTechLab.

В фокусе доклада:

актуальные проблемы в подготовке специалистов по кибербезопасности.

концепция автономного обучения и её практическая реализация.

этапы развития продукта: от идеи до готового решения.

сценарии применения тренажёра PT EdTechLab в образовательном процессе.

определение границ автономного обучения через модель MACL.

«Для нас как для генерального партнёра GIS DAYS 2025 особенно важно работать с будущими кадрами отрасли. Участие в GIS STUDENT DAY — это возможность напрямую пообщаться с самой мотивированной и перспективной аудиторией. Мы не просто расскажем о нашем видении подготовки специалистов, но и покажем, как с помощью тренажёра PT EdTechLab можно вывести процесс обучения на качественно новый уровень, сделав его непрерывным, практико-ориентированным и эффективным», — прокомментировал Макар Ляхнов.

Форум пройдёт в гибридном формате: все доклады будут доступны в прямой трансляции для зарегистрированных участников.

«GIS STUDENT DAY — это, пожалуй, уникальная площадка для работы с аудиторией кибербеза будущего. Здесь мы видим максимально вовлечённую молодёжь, а наша площадка предоставляет прямую возможность новому поколению — заявить о себе. Не исключено, что, может, уже завтра кто-то из них будет принимать непростые решения в области реальной кибербезопасности, — отметил Григорий Ковшов, руководитель службы маркетинга компании «Газинформсервис». – Партнёрство с Positive Technologies — это синергия и сила брендов и наш важнейший вклад в формирование будущего кадрового резерва страны. Мы создали GIS DAYS — площадку, где будущие специалисты в сфере ИБ и ИТ могут не только перенять опыт у лидеров рынка, но и качественно прокачать свои навыки, а также получить бесценный опыт погружения в реальные условия работы индустрии кибербеза сегодняшнего дня».

*GIS DAYS (Global Information Security Days) — дни глобальной информационной безопасности

